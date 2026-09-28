Apple Maps su iOS 27: Flyover con IA e nuove Local Lists

Chi aggiorna iPhone a iOS 27 troverà Apple Maps praticamente identico all’apertura, ma con due novità di peso nascoste sotto la superficie: un Flyover rivisto e potenziato e le nuove Local Lists, per ora riservate agli Stati Uniti. A queste si aggiunge una serie di ritocchi minori che, messi insieme, cambiano il modo di usare l’app quotidianamente.

Partiamo dal primo, perché è quello che salta all’occhio appena si prova. Il Flyover esisteva già da anni, quella modalità che permette di sorvolare virtualmente le città con immagini aeree tridimensionali. Ora Apple ha deciso di mescolare le riprese dall’alto con l’intelligenza artificiale, ottenendo un livello di dettaglio che secondo l’azienda non era mai stato raggiunto prima su un certo numero di città selezionate nel mondo. L’idea di fondo è duplice: da un lato dare una mano a chi vuole studiare una zona prima di partire in viaggio, dall’altro offrire semplicemente un modo diverso di guardare una città, dall’alto, senza muoversi dal divano. Il risultato è un’immagine più nitida e più vicina al reale.

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Local Lists, le classifiche di quartiere arrivano su Apple Maps

La seconda grande aggiunta si chiama Local Lists e per il momento funziona solo negli Stati Uniti. In pratica Apple Maps raccoglie quello che sta andando di moda in zona e lo organizza in collezioni di luoghi: i ristoranti del momento, i posti giusti dove portare i bambini, i locali per incontrare gli amici. Niente di rivoluzionario sul piano concettuale, ma la differenza la fa il contesto locale, perché le raccolte cambiano in base a dove si trova l’utente. Apple insiste su un punto: le informazioni che alimentano queste liste vengono elaborate tenendo conto della privacy e non sono mai collegate ai singoli utenti. Un dettaglio che l’azienda ripete volentieri ogni volta che introduce funzioni basate su dati aggregati.

Tutte le altre migliorie di iOS 27

Oltre ai due pilastri, iOS 27 porta una lista di interventi più piccoli ma tutt’altro che irrilevanti. I Luoghi suggeriti, funzione comparsa con iOS 26.5, ora si possono scorrere orizzontalmente e non si limitano più a due voci: lo spazio a disposizione è molto più ampio e le proposte aumentano di conseguenza.

Nella schermata di ricerca compare poi una sezione dedicata ai ristoranti di tendenza, pensata per chi apre l’app senza avere in mente un indirizzo preciso. La ricerca in linguaggio naturale, quella che permette di formulare richieste come si farebbe parlando con una persona, si estende anche agli aspetti legati agli itinerari e non solo alla ricerca di luoghi. C’è anche un widget per l’auto parcheggiata che entra nello Smart Stack, così ritrovare la macchina diventa questione di un colpo d’occhio su Apple Watch. E infine le mappe offline ricevono migliorie che Apple, va detto, non ha specificato nel dettaglio.

Non finisce qui, perché alcune funzioni già presenti si allargano geograficamente. Luoghi visitati e Guide diventano disponibili in più territori nel mondo, ampliando la platea di chi può usarle. Piccolo cambio estetico infine per l’icona di Apple Maps, che è stata ridisegnata e si presenta con un aspetto rinnovato sulla schermata home.

Nel complesso si tratta di un aggiornamento che lavora sui dettagli più che sull’impianto generale. L’interfaccia resta quella a cui gli utenti sono abituati, la logica di navigazione non cambia, ma l’esperienza si arricchisce di scorciatoie e suggerimenti che prima non c’erano. Chi usa Apple Maps solo per andare da un punto A a un punto B forse noterà appena la differenza, mentre chi lo apre anche per scoprire posti nuovi avrà qualche strumento in più tra le mani.

Le Local Lists restano il tassello che fa più discutere, semplicemente perché la disponibilità limitata agli Stati Uniti lascia fuori tutti gli altri mercati. Sul fronte Flyover invece il potenziamento riguarda un gruppo selezionato di città, senza che sia stato reso pubblico l’elenco completo.

Fonte: TecnoAndroid