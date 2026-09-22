WhatsApp integra Instagram e Facebook: post e Reel nella galleria

WhatsApp ha cominciato a distribuire una nuova integrazione con Instagram e Facebook, una novità che permette di pescare i contenuti già pubblicati sulle altre piattaforme Meta senza uscire dall’app di messaggistica. La funzione si è vista comparire nelle ultime versioni beta per Android e iOS, e per ora riguarda soltanto una fetta dei tester, quindi non tutti la troveranno attiva sul proprio telefono.

Il meccanismo è più semplice di quanto sembri. Nella schermata che si usa di solito per scegliere foto e video da inviare, quella con la galleria del dispositivo, tra le sorgenti disponibili possono ora apparire anche Instagram e Facebook. Da lì si accede direttamente ai propri contenuti Meta, senza il balletto di aprire un’altra applicazione, cercare il post, salvarlo e poi tornare indietro.

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Come funziona l’integrazione tra WhatsApp, Instagram e Facebook

Credits: TecnoAndroid

Una volta selezionata la sorgente, WhatsApp mostra Storie, post e Reel pubblicati sui due social. L’interfaccia non stravolge nulla di quello a cui si è abituati: i contenuti vengono disposti in una griglia molto simile a quella delle immagini presenti in memoria, e si possono scorrere restando all’interno dell’app. Nessun passaggio intermedio, nessuna finestra esterna che si apre.

C’è anche un secondo utilizzo, forse quello più interessante per chi vive di Stati e aggiornamenti rapidi. I contenuti recuperati da Instagram e Facebook possono essere riutilizzati per creare un nuovo Stato WhatsApp, chiudendo il cerchio tra le tre piattaforme di Meta. In pratica una Storia pubblicata su Instagram può diventare in pochi tocchi anche uno Stato su WhatsApp, senza doverla riesportare o ricaricare a mano.

Il senso della mossa si intuisce senza troppa fatica: ridurre i passaggi tra app che appartengono comunque alla stessa famiglia. Chi pubblica spesso sui social si ritrova quotidianamente a fare quel giro lungo di salvataggi e condivisioni, e questa integrazione lo taglia via.

Distribuzione ancora limitata e fase di test

Per adesso la funzione resta confinata al canale beta, dove Meta ha l’abitudine di provare le novità su gruppi ristretti di utenti prima di allargare la platea. Anche tra chi ha installato le versioni di prova, infatti, l’accesso è limitato a una parte dei tester, segno che la distribuzione procede a ondate e non tutti vedono la stessa cosa nello stesso momento.

Chi non trova le nuove sorgenti nella schermata di selezione dei file, quindi, non deve necessariamente pensare a un problema del proprio dispositivo. Semplicemente l’attivazione lato server non è ancora arrivata su quell’account. È lo stesso schema seguito da quasi tutte le funzioni recenti dell’app di messaggistica, che compaiono prima in beta per Android e iOS e poi, con tempi variabili, raggiungono il canale stabile.

La presenza contemporanea su entrambe le piattaforme mobili è comunque un segnale: quando una novità arriva in parallelo su Android e iPhone, di norma significa che lo sviluppo è già in fase avanzata e che l’obiettivo è un rilascio ampio, non un esperimento circoscritto a una sola versione.

Restando ai fatti concreti, oggi l’integrazione consente di sfogliare dall’interno di WhatsApp Storie, post e Reel dei propri profili Instagram e Facebook, selezionarli come si farebbe con una qualsiasi foto in galleria, inviarli in chat oppure trasformarli in un nuovo Stato.

Fonte: TecnoAndroid