Cookidoo Assistant: l’AI di Bimby arriva con 100mila ricette

Arriva anche dentro Bimby l’intelligenza artificiale, e stavolta non si tratta di un esperimento di laboratorio ma di una funzione già attiva per chiunque usi l’app. Vorwerk ha acceso Cookidoo Assistant, un assistente conversazionale che risponde in linguaggio naturale alle domande su ricette, ingredienti e organizzazione dei pasti, pescando da un catalogo che secondo l’azienda supera le 100mila ricette. Un passaggio che allinea il robot da cucina più conosciuto d’Italia a quanto sta succedendo da tempo dentro lavatrici, frigoriferi e altri elettrodomestici connessi.

Il gruppo tedesco, fondato a Wuppertal nel 1883 e ancora oggi impresa familiare, ha costruito negli anni un ecosistema digitale che va ben oltre il singolo apparecchio. La piattaforma Cookidoo è il cuore di questo sistema, e l’arrivo dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale ne cambia il modo d’uso quotidiano. Non più solo una libreria da sfogliare con i filtri, ma qualcosa a cui si può semplicemente chiedere cosa cucinare stasera con quello che c’è in frigo.

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Come funziona l’assistente dentro l’app

Il meccanismo è pensato per accompagnare l’utente lungo tutto il percorso, dall’ispirazione iniziale fino alla cosiddetta cucina guidata, cioè la modalità in cui Bimby detta i passaggi uno dopo l’altro durante la preparazione. In mezzo c’è tutto il resto: esplorare i contenuti della piattaforma, trovare le ricette più pertinenti, mettere ordine tra le idee partendo dagli ingredienti già disponibili in casa, segnalare esigenze alimentari specifiche e pianificare i pasti sul calendario.

La fase di prova non è stata fatta a porte chiuse. Da dicembre un gruppo selezionato di incaricati alla vendita Bimby ha testato Cookidoo Assistant sul campo, raccogliendo riscontri durante le dimostrazioni e nei contatti quotidiani con i clienti. Una scelta coerente con il modello di vendita diretta su cui Vorwerk ha costruito la propria storia, dove il rapporto personale conta quanto il prodotto. Chiusa quella finestra di test, la funzione è stata estesa a tutta la community.

Traduzioni automatiche e apertura al mercato arabo

La seconda gamba dell’aggiornamento riguarda le lingue, ed è forse la parte meno appariscente ma più concreta. La nuova funzione di traduzione, disponibile inizialmente nell’app Cookidoo, permette di consultare una porzione del ricettario internazionale in inglese, polacco, spagnolo, portoghese, italiano, tedesco e francese. Altre lingue seguiranno. Tradotto in pratica: una ricetta caricata da un utente in Polonia può finire sul display di una cucina italiana senza barriere.

Capitolo a parte per l’arabo, che arriverà su Bimby TM7 entro la fine dell’anno. Qui il lavoro è più profondo, perché interfaccia e tastiera vanno adattate al formato di lettura da destra a sinistra. Insieme all’aggiornamento arriveranno anche oltre 100 ricette native ispirate alle tradizioni gastronomiche del mondo arabo, quindi non semplici traduzioni di contenuti già esistenti ma materiale pensato per quel pubblico.

I numeri dietro la mossa di Vorwerk

«La ricerca guidata dall’intelligenza artificiale e la traduzione delle ricette semplificano l’accesso ai nostri contenuti», ha dichiarato Thomas Stoffmehl, amministratore delegato di Vorwerk. Il gruppo ha chiuso il 2025 con un fatturato consolidato di 3,6 miliardi di euro, cifra che dà la misura di quanto pesi oggi l’ecosistema costruito attorno al robot da cucina e ai suoi contenuti digitali.

Per l’azienda l’AI non è una funzione di ricerca migliorata e basta. È descritta come un tassello dell’evoluzione della piattaforma, una specie di infrastruttura che segue chi cucina dalla scelta del piatto fino al momento in cui si accende il robot, con contenuti sempre più personalizzati e accessibili. Un modo per tenere insieme hardware, abbonamento e community, che poi è il vero asset di Bimby da quando Cookidoo è diventato parte integrante dell’esperienza d’uso.

Fonte: TecnoAndroid