Instagram follower: come esportare la lista e analizzarla

Chi lavora sui social lo sa bene: analizzare i follower di Instagram è diventato un passaggio quasi obbligato per chiunque voglia capire davvero cosa succede attorno a un profilo, che sia il proprio o quello di un concorrente. La piattaforma ormai non è più soltanto il posto dove caricare foto, Reel e Stories, ma una miniera di informazioni sul pubblico, sui competitor e sulle tendenze di un settore. Sapere quanti seguaci ha un account è banale. Capire chi sono, quali profili seguono e come usare quei dati per costruire una strategia, un po’ meno.

La differenza la fa il metodo. Guardare un elenco di nomi scorrendo lo schermo del telefono serve fino a un certo punto, soprattutto quando i profili da controllare sono decine. Passare invece a una raccolta strutturata dei dati cambia completamente il tipo di lavoro che si può fare dopo. Un creator può studiare il pubblico di un profilo simile al suo, un’azienda può analizzare le community di competitor e influencer, un’agenzia può usare quelle liste durante la fase preliminare di una campagna di influencer marketing.

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Dal controllo manuale all’export della lista

Confrontare cinque account dello stesso settore aprendo uno per uno i profili, copiando gli username a mano e incollando tutto in un foglio Excel è un’attività lunga, ripetitiva e piena di potenziali errori. Molto più sensato trasformare quell’elenco in un dataset vero e proprio, da lavorare poi con Excel, Google Sheets o qualsiasi altro strumento di analisi, invece di usare Instagram solo come vetrina da consultare.

Per chi ha bisogno di fare questo tipo di ricerca ogni tanto, una soluzione online basta e avanza. Uno strumento come IG follower export tool nasce proprio per esportare liste di follower e di account seguiti partendo da un profilo Instagram. A seconda delle esigenze si può lavorare su username, nome del profilo, URL e altri dati presenti nell’export. Il vantaggio è tutto qui: una lista che sullo schermo è solo scorrevole diventa una tabella interrogabile.

Se invece l’esportazione è un’attività quotidiana, conviene spostarsi direttamente nel browser. Un’estensione per Chrome dedicata permette di gestire follower e following mentre si naviga, riducendo i passaggi tra la consultazione del profilo e la raccolta effettiva delle informazioni.

Perché guardare anche i following

Un errore piuttosto comune è concentrarsi solo su chi segue un account. La lista dei following racconta un’altra storia, spesso più interessante. Osservare quali profili segue un concorrente aiuta a individuare creator dello stesso ambito, brand con cui esistono collaborazioni attive, fonti di contenuti, influencer di nicchia e account che potrebbero diventare partner in futuro. Due punti di vista complementari sulla stessa rete, insomma.

Una volta ottenuti i dati, il lavoro vero inizia. Importarli in un foglio di calcolo e organizzarli per nome utente, nome visualizzato, URL, categoria o settore, eventuale presenza commerciale, priorità di analisi e note permette di costruire una ricerca di mercato seria. Confrontando le liste di più profili emergono gli account ricorrenti e le community con interessi simili, che è poi il genere di informazione difficile da cogliere a occhio.

Attenzione a non scivolare nello spam

Raccogliere non significa contattare. Se un’azienda individua 1.000 profili potenzialmente interessanti, non deve scrivere a tutti. Molto più utile segmentare il dataset, eliminare i duplicati, classificare gli account per settore o interesse, verificare a mano i profili più rilevanti e tenere solo quelli davvero pertinenti. La tecnologia serve a togliere di mezzo il lavoro ripetitivo, l’interpretazione resta un compito umano.

Vale anche un altro principio: la quantità non equivale alla qualità. Un profilo con un seguito enorme non è per forza più utile di uno con una community piccola ma perfettamente centrata sulla nicchia. Non è il numero di profili raccolti a determinare il valore di una strategia social, ma la capacità di trasformare quelle righe in decisioni migliori.

Fonte: TecnoAndroid