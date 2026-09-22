Telecamere WiFi esterno: stop alle notifiche inutili

Chi ha installato telecamere wifi da esterno conosce bene la scena: il telefono vibra, si corre a guardare l’anteprima e davanti al cancello non c’è nessuno. Dopo il decimo avviso inutile finisce che anche quello importante viene ignorato. Il problema, quasi sempre, non sta nell’apparecchio ma nel modo in cui è inquadrato, regolato e collegato al telefono. Vale la pena seguire il percorso completo di un evento: cosa entra nella scena, cosa viene registrato e quale notifica arriva davvero a chi deve rispondere.

Un corriere fermo sulla porta e un’auto che passa sulla strada non meritano la stessa reazione. Il primo passo è mentale, non tecnico: capire in quale punto una persona diventa rilevante per la sicurezza della casa. Da lì si scelgono gli strumenti, perché una area di rilevamento delimitabile e una programmazione degli orari contano più di qualsiasi specifica sulla carta. Un campo visivo molto ampio offre contesto, certo, ma vicino a una strada trafficata riempie l’archivio di movimenti estranei.

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Le regolazioni da affrontare una alla volta

L’errore più comune è cambiare angolo, sensibilità e notifiche tutti insieme, con il risultato che non si capisce quale intervento abbia funzionato. Meglio procedere per piccoli passi, conservando una registrazione di riferimento e ripetendo sempre lo stesso percorso alla stessa velocità. Si parte dall’inquadratura del varco, inclinando l’obiettivo verso il tratto di proprietà che interessa, eliminando dal bordo dell’immagine la vegetazione più vicina e tagliando il cielo quando non serve. Un ramo a mezzo metro dalla lente occupa una porzione enorme della scena pur essendo lontanissimo dal cancello. Solo dopo entrano in gioco le zone selezionabili nell’app, utili quando l’inquadratura non riesce a escludere tutto. Attenzione a non confonderle: una zona di allarme filtra il rilevamento, una maschera di riservatezza nasconde invece un pezzo di immagine.

Sul fronte della sensibilità, i dati di prodotto servono a organizzare il collaudo, non a garantire risultati. La scheda italiana della ZS-GX4S parla di un sensore PIR fino a 10 metri e di dieci livelli regolabili. Conviene provare sia il passaggio ravvicinato sulla porta sia quello più distante che interessa realmente. Il modello S5, invece, separa il rilevamento delle persone dalle categorie veicoli, animali e pacchi, indicate come funzioni in abbonamento nelle specifiche, quindi vale la pena controllare cosa è incluso nel piano attivo e tenere accese solo le categorie che giustificano una risposta.

Contare gli avvisi utili, non solo quelli in meno

Una telecamera silenziosa non è per forza una telecamera ben regolata. Il metro di giudizio deve comprendere anche gli arrivi mancati, ed è qui che serve un minimo di misurazione. Esempio illustrativo: su 40 notifiche, 12 riguardano arrivi davvero interessanti, quindi la quota utile è 30%. Se dopo la taratura le notifiche scendono a 16 e quei 12 arrivi restano tutti visibili, la quota sale al 75%. Utile anche eseguire dieci attraversamenti del percorso privato in condizioni diverse: nove rilevati su dieci valgono 90% in quella prova specifica, non l’affidabilità del prodotto nell’arco di un anno. Il filmato del passaggio perso è il dato più prezioso, perché spiega cosa correggere nella scena.

Capitolo diverso è la notifica tardiva, che arriva quando il visitatore si è già allontanato. In quel caso il confronto tra orario del filmato e orario del messaggio dice molto: se la registrazione mostra l’intero arrivo, abbassare la sensibilità rischia di rovinare un rilevamento che funzionava. La ZS-GX4S lavora in wifi a 2,4 GHz e non supporta la banda a 5 GHz, quindi la rete va verificata proprio nel punto di montaggio, con porte e persiane nelle condizioni di sempre. Se video e registrazioni si interrompono insieme, il sospetto ricade su copertura e connessione. Se il video scorre ma il messaggio non arriva, si guardano autorizzazioni dell’app e limitazioni energetiche del telefono. Dopo il tramonto entrano altre variabili. Per la stessa telecamera sono documentati 10 metri di visione notturna a colori e 15 metri in infrarosso, distanze che non implicano un volto riconoscibile. Riflessi sulla parete, fari delle auto e velocità del soggetto spiegano molte immagini confuse. Un controllo va ripetuto dopo pioggia o vento, perché una superficie bagnata o una ragnatela cambiano il risultato.

Gestione settimanale e limiti da rispettare

Una revisione breve, sette giorni con pochi campioni scelti, un arrivo corretto, un avviso inutile e un evento eventualmente perso, rende più della visione integrale dell’archivio. Va anche verificato che disattivare una notifica non significhi interrompere il salvataggio, comportamento che varia da modello a modello. Sul piano delle regole, il Garante italiano raccomanda di limitare le riprese domestiche agli spazi di pertinenza esclusiva: aree comuni, accessi altrui e strada pubblica non vanno inclusi per comodità, e un orientamento corretto della telecamera riduce anche gli eventi estranei. Prima di sostituire l’apparecchio conviene mettere a confronto i numeri della prima prova con quelli raccolti dopo le correzioni. Se il limite resta legato a distanza, ostacoli o illuminazione, la strada è una posizione diversa, e l’eventuale acquisto successivo si baserà su un’esigenza documentata.

Fonte: TecnoAndroid