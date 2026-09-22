Excel, il bug dell’aggiornamento KB5002914 blocca copia e incolla

Chi lavora ogni giorno con i fogli di calcolo se ne è accorto quasi per caso, magari dopo il terzo tentativo andato a vuoto: Excel ha smesso di incollare le celle copiate su diverse installazioni, e la causa sembra essere un aggiornamento di sicurezza distribuito da Microsoft. Il pacchetto incriminato si chiama KB5002914, è arrivato l’8 settembre 2026 per Excel 2016 e da quel momento ha iniziato a generare segnalazioni sulle funzioni di modifica dei fogli. Microsoft ha confermato l’anomalia inserendola tra i problemi noti della propria documentazione.

La particolarità di questo bug è che non fa rumore. Nessun messaggio di errore, nessun avviso, nemmeno un segnale acustico. Si preme il comando per incollare e non succede niente: la selezione originale resta attiva, la destinazione rimane vuota. Un fallimento silenzioso, che può passare inosservato per parecchio tempo prima che qualcuno si accorga che i dati non sono finiti dove dovevano.

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Il difetto tocca quattro versioni diverse di Excel

Secondo la documentazione ufficiale, il problema riguarda Excel 2024, 2021, 2019 e 2016. Non si tratta quindi di un caso isolato legato a una singola release, ma di una regressione che attraversa più generazioni del prodotto. Microsoft ha dichiarato di aver avviato le verifiche e ha precisato che eventuali novità verranno pubblicate sulla stessa pagina di supporto dedicata all’aggiornamento.

Le testimonianze raccolte tra gli utenti aggiungono un dettaglio non trascurabile: oltre al copia e incolla, alcuni hanno riscontrato anomalie anche nel trascinamento delle formule. I casi segnalati coinvolgono installazioni Office differenti, comprese le configurazioni MSI e Click-to-Run, anche se la documentazione Microsoft non arriva a stabilire che ogni possibile combinazione di prodotto e tipo di installazione sia coinvolta.

Va ricordato che KB5002914 non è un aggiornamento funzionale qualsiasi. Microsoft lo classifica come aggiornamento di sicurezza e indica la correzione di vulnerabilità legate all’esecuzione di codice e alla divulgazione di informazioni. Per Excel 2016, tra l’altro, il pacchetto sostituisce il precedente aggiornamento 5002886. Il che rende la faccenda più delicata di quanto sembri, perché disinstallare il tutto significa anche rinunciare a quelle protezioni.

Disinstallare KB5002914 non è una scorciatoia indolore

Le esperienze condivise da chi ha provato a intervenire raccontano che la rimozione di KB5002914 riporta le cose alla normalità sulle installazioni MSI. Per le configurazioni Click-to-Run, invece, la strada segnalata è il rollback della build di Office, procedura diversa e legata al rispettivo sistema di distribuzione. In entrambi i casi parliamo di soluzioni nate dal basso, non di una correzione ufficiale pubblicata da Microsoft.

Circola anche un’altra strada, decisamente più artigianale: sostituire manualmente il file excel.exe con una versione precedente. È un intervento sconsigliato, e i motivi sono piuttosto evidenti. Modificare un singolo binario rischia di lasciare il sistema con componenti appartenenti a release diverse, con conseguenti grane di compatibilità, stabilità o sicurezza. In un ambiente aziendale gestito, dove la coerenza della configurazione conta più della soluzione rapida, meglio evitare del tutto.

L’approccio più sensato resta quello meno spettacolare. Controllare la build installata sul computer, capire se l’anomalia è comparsa effettivamente dopo l’arrivo del pacchetto e tenere d’occhio la pagina Microsoft dedicata. Chi valuta la rimozione di una correzione di sicurezza dovrebbe mettere sul piatto anche le vulnerabilità che quella correzione va a chiudere, perché recuperare una funzione operativa può tradursi in una diversa esposizione del sistema.

Per chi usa Excel in contesti operativi, con dati sensibili o flussi di lavoro che non possono fermarsi, la distinzione tra un errore applicativo e una regressione introdotta da un aggiornamento diventa il passaggio decisivo. Al momento Microsoft riconosce il malfunzionamento, ma nella nota ufficiale non indica ancora una correzione definitiva.

Fonte: TecnoAndroid