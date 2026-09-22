Clipchamp su Windows 11 chiede più RAM di quanto pensi

Chi usa Clipchamp su Windows 11 pensando di trovarsi davanti a un programmino leggero, magari da far girare sul portatile di qualche anno fa, rischia di ricredersi in fretta. L’editor video gratuito integrato nell’ecosistema Microsoft è nato con l’idea di essere accessibile anche a chi non ha mai aperto un software professionale in vita sua, eppure sul fronte hardware le pretese sono più alte di quanto il nome e la gratuità lascino immaginare. Otto gigabyte di memoria come base, sedici o più per lavorare davvero senza singhiozzi.

Il punto è che il montaggio video, per sua natura, resta una delle attività più esigenti che si possano chiedere a un computer. Lo sa bene chi ci lavora tutti i giorni e ha imparato a convivere con tempi di esportazione, anteprime che scattano e progetti che si aprono con calma. Le operazioni complesse pesano, punto. Servono macchine attrezzate, schede grafiche adeguate e tanta RAM, indipendentemente dal fatto che il programma costi centinaia di euro o niente.

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I requisiti di Clipchamp che in pochi si aspettano

Microsoft è piuttosto esplicita su cosa serve per far girare Clipchamp in modo decente. La soglia minima è fissata a 8 GB di memoria, ma l’indicazione consigliata parla chiaro e sale a 16 GB o più. Una cifra che oggi non è certo esotica sui computer nuovi, però taglia fuori parecchi portatili economici e parecchie macchine da ufficio ancora perfettamente funzionanti per navigare, scrivere e gestire la posta. Non finisce lì. Serve un sistema operativo a 64 bit, e serve anche la versione a 64 bit del browser, che si tratti di Edge o di Chrome. Un dettaglio che può sembrare secondario ma che in realtà non lo è affatto, visto che Clipchamp nasce come strumento legato al mondo web e sfrutta il browser come motore di lavoro. Chi si ritrova con una configurazione a 32 bit, magari senza nemmeno saperlo, parte già con il piede sbagliato.

La scheda grafica fa la differenza più di quanto sembri

Il capitolo più delicato riguarda la GPU. Microsoft suggerisce una scheda grafica recente e la motivazione è tutt’altro che teorica. Elaborare un progetto, visualizzarne l’anteprima ed esportare il file finale significa distribuire un carico di lavoro considerevole tra processore e comparto grafico, che si dividono i compiti e si passano la palla di continuo. Se una delle due componenti arranca, il risultato si sente subito, sotto forma di attese più lunghe e di un’esperienza generalmente poco piacevole.

È un aspetto che nel video editing viene spesso sottovalutato da chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di software. La memoria viene guardata con attenzione, il processore anche, mentre la scheda grafica finisce in secondo piano, soprattutto sui computer portatili dove l’integrata fa tutto il lavoro. Con Clipchamp quel dettaglio torna a galla nel momento peggiore, cioè quando il progetto è finito e va esportato.

Resta il fatto che si tratta di uno strumento pensato per un pubblico ampio, incluso chi non ha alcuna esperienza con i programmi di montaggio più blasonati. L’interfaccia è pensata per accompagnare, non per intimidire. Il paradosso sta proprio qui, in un’applicazione dall’aspetto amichevole che sotto il cofano chiede a Windows 11 e all’hardware sottostante un impegno tutt’altro che trascurabile, con requisiti allineati a quelli di software ben più strutturati.

Fonte: TecnoAndroid