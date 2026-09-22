Sky Mobile, countdown sul sito: novità domani 23 settembre alle 10

Il countdown comparso sul sito di Sky Mobile ha spazzato via ogni dubbio residuo, perché al posto delle solite schede con le tariffe telefoniche ora c’è soltanto un messaggio che annuncia cambiamenti imminenti e un orologio che scorre verso una data precisa. Le parole scelte da Sky sono poche e volutamente vaghe, del tipo che si usa quando si vuole incuriosire senza dire nulla di concreto: stanno per arrivare delle novità, non è ancora possibile svelare tutto, ma manca davvero poco. L’appuntamento è fissato per le ore 10 di domani mercoledì 23 settembre.

Chi seguiva la vicenda da qualche settimana aveva già capito l’aria che tirava. Le indiscrezioni circolate a inizio mese parlavano infatti del passaggio di Sky dal ruolo di semplice distributore di SIM Fastweb a quello di operatore virtuale a tutti gli effetti, con rete, gestione e tariffe proprie. Il countdown, di fatto, funziona come una conferma indiretta di quel percorso.

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Cosa sparisce dal sito e cosa resta

La sezione dedicata alla telefonia mobile del sito Sky è stata praticamente svuotata. Fino alla scorsa settimana era ancora possibile consultare e attivare le offerte Fastweb proposte con il marchio Sky, ovvero Sky Mobile Start, Sky Mobile Pro, Sky Mobile Ultra e la versione a consumo. Ora, al loro posto, c’è solo il messaggio con il conto alla rovescia. Un ripulisti netto, senza tariffe di passaggio o soluzioni ponte.

Il primo segnale era arrivato ancora prima, il 14 settembre, quando Sky Mobile Power è stata ritirata dal listino. Una mossa che sul momento poteva sembrare una normale rotazione di offerte e che invece, letta oggi, assume un significato diverso: era l’inizio dello smantellamento dell’intero catalogo costruito insieme a Fastweb.

Questo tipo di operazione, nel mondo della telefonia, difficilmente avviene per caso. Svuotare la vetrina commerciale a pochi giorni da un annuncio significa che il nuovo listino è pronto e che l’infrastruttura dietro le quinte è già stata predisposta. Nessun operatore lascia la propria pagina delle offerte sostanzialmente bianca se non ha qualcosa di definito da mettere al suo posto.

Il salto da rivenditore a operatore

La differenza tra distribuire SIM di un altro e diventare un vero operatore virtuale non è un dettaglio tecnico da addetti ai lavori. Nel primo caso il marchio si limita a mettere la propria etichetta su un servizio confezionato da altri, con margini di manovra ridotti su prezzi, gigabyte inclusi e condizioni contrattuali. Nel secondo caso, invece, l’operatore costruisce le proprie tariffe, decide come posizionarsi sul mercato e gestisce direttamente il rapporto con i clienti.

Per Sky si tratta di un passaggio che completa l’offerta già presente in Italia tra televisione e connettività fissa, aggiungendo il pezzo mobile in una veste più autonoma. Il modello convergente, quello che unisce intrattenimento, internet di casa e linea telefonica in un unico pacchetto, è d’altra parte una strada che negli ultimi anni hanno imboccato quasi tutti i grandi player del settore.

Cosa succederà ai clienti che hanno attivato le vecchie tariffe Sky Mobile basate su rete Fastweb è uno degli aspetti che l’annuncio del 23 settembre dovrà chiarire. Al momento il sito non fornisce indicazioni su eventuali migrazioni automatiche, sul mantenimento delle condizioni sottoscritte o sulle modalità di passaggio al nuovo assetto.

Fonte: TecnoAndroid