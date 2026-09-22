X amplia Under the Hood: avvisi sui post limitati per legge

X ha deciso di alzare un altro po’ il velo su come funziona la visibilità dei contenuti, e lo ha fatto ampliando lo strumento chiamato Under the Hood: da adesso la piattaforma avvisa quando un post è stato reso meno visibile perché una legge locale lo impone. Un dettaglio tecnico, in apparenza, che però tocca uno dei nervi più scoperti dei social network, cioè il sospetto costante degli utenti di essere stati messi in ombra senza spiegazioni.

L’annuncio è arrivato il 19 settembre 2026 dall’account X Open Source, che ha spiegato la logica dietro l’aggiornamento in modo piuttosto diretto. Le persone hanno apprezzato la trasparenza sui filtri applicati per richiesta dei governi, quindi la funzione è stata estesa. Concretamente, oltre alle etichette assegnate all’account e ai post nel mese precedente, adesso il menu mostra anche se account o singoli contenuti hanno subito limitazioni di visibilità per conformità alle normative di un determinato Paese.

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X: cosa mostra davvero Under the Hood

Il punto interessante è il livello di dettaglio. Non si tratta soltanto di un avviso generico del tipo “il contenuto è stato limitato”, ma di un elenco che indica quale Paese ha chiesto la restrizione e quali post sono finiti sotto la lente. Una differenza non da poco, perché sposta la discussione dal terreno delle supposizioni a quello dei fatti verificabili, almeno per chi ha voglia di andarsi a leggere i dati.

E qui arriva la parte meno comoda. Le informazioni vengono restituite in un file JSON piuttosto denso, che non è esattamente il formato più amichevole per un utente qualsiasi. Nessuna grafica, nessun riepilogo semplificato, solo righe di codice da interpretare. Chi lavora con i dati non avrà problemi, tutti gli altri probabilmente si troveranno davanti a un muro. Resta comunque un passo avanti rispetto a una scatola nera totale, che è quello che la piattaforma è stata storicamente per chiunque provasse a capire perché un contenuto girasse poco.

Chi può usarlo e perché conta per lo shadowban

I requisiti per accedere a Under the Hood sono due e sono abbastanza semplici. Il profilo deve essere attivo da più di un anno e deve aver pubblicato almeno dieci post nel mese precedente. Chi rientra in questi parametri può sfruttare tutte le nuove funzioni senza ulteriori passaggi.

Lo strumento non nasce oggi. Era comparso in test limitato durante agosto, con l’obiettivo iniziale di offrire un minimo di chiarezza sugli algoritmi che alimentano il feed For You e sulle etichette applicate ai post. L’espansione attuale allarga il perimetro alle restrizioni di natura legale, che sono una categoria a parte rispetto alla moderazione discrezionale della piattaforma.

Il tema dello shadowbanning aleggia su tutta la faccenda. L’accusa ricorrente, rivolta praticamente a ogni grande social, è quella di ridurre silenziosamente la portata di certi account senza comunicarlo. Mettere nero su bianco quando la limitazione dipende da una richiesta governativa serve anche a distinguere le due cose: un conto è un filtro imposto dall’esterno, un altro è una scelta interna della piattaforma. Rendere trasparente il primo caso toglie argomenti a chi immagina complotti ovunque.

Il formato resta il limite principale, va detto. Ma l’accesso a informazioni che prima semplicemente non esistevano per l’utente medio cambia il rapporto di forza, almeno sul piano informativo. Chi vuole capire se un proprio contenuto è stato ridotto in un certo Paese adesso ha uno strumento per verificarlo, senza doversi affidare a intuizioni o a cali improvvisi nelle statistiche di visibilità.

Fonte: TecnoAndroid