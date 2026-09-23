watchOS 27 cambia il modo di chiudere le app bloccate

Chi ha aggiornato l’orologio si sarà accorto che su watchOS 27 forzare la chiusura delle app non funziona più come prima, e la cosa ha spiazzato parecchi utenti abituati al vecchio metodo. Il gesto del doppio clic sulla Digital Crown, quello che apriva il selettore delle applicazioni, non porta più dove ci si aspetta. Niente panico, però: il modo per chiudere un’app bloccata esiste ancora, è solo diverso e un po’ meno intuitivo da scoprire senza che nessuno lo spieghi.

Fino alla versione precedente del sistema operativo, la procedura era quasi banale. Si arrivava all’App Switcher, si scorreva fino all’applicazione incriminata e la si faceva sparire con una scorrimento laterale. Fine. Adesso quel passaggio intermedio non è più raggiungibile allo stesso modo, perché Apple ha deciso di riassegnare il doppio clic sulla corona digitale a un’altra funzione in arrivo.

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Perché il doppio clic sulla Digital Crown non apre più l’App Switcher

Il motivo è tutto nella nuova funzione chiamata Live Rewind, la novità basata su intelligenza artificiale che l’azienda ha in programma per Apple Watch. Quel gesto, storicamente dedicato al passaggio rapido tra le applicazioni aperte, diventa la scorciatoia riservata a Live Rewind. Una scelta che riorganizza le priorità dell’interfaccia e che, inevitabilmente, costringe a cambiare qualche abitudine consolidata.

La logica dietro la decisione si capisce: su uno schermo grande quanto un francobollo, le scorciatoie fisiche sono una risorsa rara e ogni gesto vale oro. Quando arriva una funzione nuova e considerata strategica, qualcosa deve cedere il posto. In questo caso ha ceduto il selettore delle app raggiunto con la Digital Crown, che restava comunque uno strumento usato più per chiudere qualcosa di impallato che per navigare davvero tra le applicazioni.

Come forzare la chiusura di un’app su watchOS 27

Il metodo alternativo richiede due passaggi e va eseguito mentre l’app che dà problemi è aperta sullo schermo. Primo passaggio: tenere premuto il tasto laterale, quello sotto la corona, finché non compaiono i cursori con le opzioni di spegnimento, emergenza e simili. A quel punto, senza toccare nulla di quella schermata, si passa al secondo passaggio: tenere premuta la Digital Crown fino a quando non ricompare il quadrante dell’orologio.

Quando il quadrante torna in primo piano, l’app è stata chiusa. Nessuna conferma, nessun messaggio, nessuna animazione particolare. Semplicemente l’applicazione non è più attiva in background. Vale la pena sottolineare che la pressione sulla corona deve essere prolungata, non un tocco veloce, altrimenti si rischia soltanto di uscire dalla schermata dei cursori senza ottenere nulla.

Un chiarimento utile riguarda l’utilità reale di questa operazione. Forzare la chiusura di un’app su Apple Watch non fa risparmiare batteria, contrariamente a una convinzione piuttosto diffusa anche in ambito iPhone. Il sistema gestisce già da solo le applicazioni in secondo piano e chiuderle manualmente non produce alcun guadagno in termini di autonomia.

Serve invece quando qualcosa va storto davvero: un’app che si blocca, che resta su una schermata bianca, che non risponde ai tocchi oppure che continua a comportarsi in modo strano dopo un aggiornamento. In quei casi la chiusura forzata è il primo tentativo sensato prima di arrivare al riavvio completo dell’orologio. Riaprendola subito dopo, nella maggior parte dei casi, l’applicazione riparte pulita e funziona come dovrebbe.

Fonte: TecnoAndroid