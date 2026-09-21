TivùSat, oltre 100 canali gratis via satellite senza abbonamento

Chi cerca un’alternativa al digitale terrestre trova in TivùSat una piattaforma satellitare che, con decoder e parabola, mette a disposizione una quantità sorprendente di canali tematici gratis. Nessun abbonamento, nessuna sottoscrizione mensile, solo l’attrezzatura necessaria per agganciare il segnale. E il catalogo, diviso per generi, copre praticamente ogni interesse possibile, dall’informazione internazionale ai cartoni animati, passando per la musica, i documentari in altissima definizione e persino le televendite. La logica è quella classica dei numeri di canale, con la doppia numerazione che accompagna ogni emittente. Alcune posizioni sono note a chiunque abbia un televisore in casa, altre appartengono a un panorama molto più ampio, fatto di emittenti straniere che sul digitale terrestre semplicemente non esistono.

Informazione internazionale, sport e musica su TivùSat

Il capitolo più corposo è quello dei canali all news, italiani e stranieri. Ci sono Rai News 24 HD al numero 24 e TgCom 24 HD al 25, ma accanto a loro si trova una selezione che pesca in mezzo mondo. Euronews Italian al 58, France 24 in inglese al 69 e in francese al 75, BBC News Europe al 70, Al Jazeera English HD al 71, TRT World HD al 72, NHK World HD al 73, Freedom al 74. Più avanti compaiono CNBC Europe HD, Bloomberg European Tv, Deutsche Welle HD, CGTN HD e Svoboda News. L’elenco prosegue con emittenti in arabo come Al Arabiya HD, BBC Arabic HD, Sky News Arabia HD, Al Mayadeen HD, Al Hadath HD e Al Jazeera Mubasher, insieme a realtà in persiano e curdo come Iran International HD, BBC Persian HD, Rudaw Media Network HD, Kurdistan 24 HD, Medya Haber HD e Nûçe Tv HD. Non mancano TVP Info HD, TVP World HD, Belsat Tv, Ost West 24 e Current Time.

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Sul fronte sport l’offerta è più contenuta ma comunque varia. Rai Sport HD occupa il 21, Equ Tv HD il 51, ACI Sport Tv HD il 52, Sportitalia Solo Calcio HD il 54 e Horse Tv HD il 444. A questi si aggiungono GO TV Channel, We Do Sports HD, Arryadia HD, Cricket Gold HD, Sports First HD e persino Bare Knuckles Fighting Championship HD.

La musica ha un blocco tutto suo, dominato dalle radio visualizzate. Radio Italia Tv HD al 35, RTL 102.5 Tv HD al 36, Mezzo al 49, RDS Social TV HD al 50, poi RTL 102.5 Caliente HD, Radio Italia Live HD, Radio Kiss Kiss Tv HD, Radio Zeta Tv HD, Radio Freccia Tv HD, Radio Monte Carlo Tv HD e Virgin Radio Tv HD. Al 202 c’è Rai Radio 2 Visual. Completano il quadro nomi stranieri come Stars Tv HD, 4Fun Tv, 4Fun Dance, Power Tv, Nuta Tv, Szlagier Tv, Vantage Music HD, Magic Tv e Rodina Tv.

Documentari, lifestyle e canali in 4K

La sezione dedicata a cultura e documentari raccoglie Rai 5 HD al 13, Focus HD al 22, Rai Storia HD al 23, Rai Scuola HD al 26, Arte HD al 48, Marcopolo Travel Tv al 55 e CGTN Documentary HD all’88. Qui si concentrano anche le proposte in altissima risoluzione, con Museum 4K al 220, MyZen 4K al 222 e TravelXP 4K al 225. Presenti pure Uninettuno University Tv, Med Tv HD, Athaqafia HD, Eko Tv e Al Jazeera Documentary.

Il lifestyle segue la stessa impostazione. Dmax HD al 28, Real Time HD al 31, Food Network HD al 33, Discovery HD al 37, HGTV Home & Garden al 56, Discovery Turbo HD al 59, We Do Big Stories HD al 60 e Insight UHD al 223. In aggiunta Class Tv Moda HD, Home Tv, Outdoor Channel International HD, Wild Tv HD e World Fishing Network HD.

Bambini, ragazzi e televendite

Per i più piccoli TivùSat schiera Boing HD al 40, Cartoonito HD al 41, Rai Gulp HD al 42, Rai Yoyo HD al 43, Super! al 47, BeJoy Kids al 447 e 4Fun Kids.

Tra i canali stranieri targati EBU UER figurano San Marino Rtv HD al 550, Vatican Media Europa HD, TVP Polonia HD, TVR International, Tunisie Nationale, BVN, TRT Arabi HD, Al Aoula Inter HD, SRF Info HD, Armenia 1 TV, ERT Cosmos, RTP Mundo, TVE Internacional HD, Canal 24 Horas HD e BNT 4.

Chiude la lista il gruppo shopping, con Arte In Channel HD all’868, Orler TV, Milady Tv, Nataly, Provence, Karavan Tv, Polonia 1, Tv Okazje e Mango.

Fonte: TecnoAndroid