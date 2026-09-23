Chi usa Google Health per tenere sotto controllo passi, sonno e attività fisica troverà presto una novità non proprio marginale, perché con la versione 5.08 dell’applicazione l’accesso tramite account Fitbit smette definitivamente di funzionare. Il rilascio è partito nelle scorse ore e proseguirà gradualmente nel corso della prossima settimana, con tempi che cambiano a seconda del dispositivo e dell’operatore. Niente di sorprendente, in fondo, visto che la migrazione degli account era stata annunciata da tempo, ma adesso il passaggio è compiuto sul serio.

L’aggiornamento è disponibile sia su Android sia su iOS e, sulla carta, porta con sé soprattutto miglioramenti alla stabilità e le solite correzioni di bug. La sostanza però sta altrove, e riguarda proprio il modo in cui si entra nell’app.

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L’account Google diventa obbligatorio

Con la 5.08 cambia una cosa piuttosto concreta, perché per usare Google Health serve ora un account Google. Il periodo previsto per la migrazione degli account Fitbit si è concluso e il vecchio sistema di login non è più supportato. Chi era rimasto ancorato alle credenziali storiche, insomma, non ha più alternative.

C’è anche un avvertimento che vale la pena leggere con attenzione, perché i dati Fitbit che non sono stati migrati verranno eliminati. Non si parla di un archivio parcheggiato da qualche parte in attesa di tempi migliori, ma proprio di cancellazione. Il passaggio dal vecchio impianto basato su Fitbit a quello legato agli account dell’azienda di Mountain View si chiude qui, senza ulteriori proroghe.

Il senso della mossa è abbastanza leggibile. L’account Google diventa il perno unico attorno a cui ruota tutta l’esperienza del servizio, dalla sincronizzazione dei dati alla gestione del profilo. Per chi già usava le credenziali Google, in pratica, non cambia nulla. Per tutti gli altri, il consiglio implicito è di sistemare la questione senza rimandare.

Risolto anche il fastidio delle email doppie

Insieme al cambio di rotta sugli accessi, Google ha messo mano a un bug che dava parecchio fastidio in fase di registrazione. Il problema colpiva in particolare gli utenti il cui indirizzo email era stato associato in passato a un account Fitbit, creando quella situazione poco elegante in cui il sistema sembrava non voler accettare la mail corretta.

Con la versione 5.08 la cosa dovrebbe essere alle spalle. Ora è possibile accedere usando l’account Google preferito anche se quell’indirizzo era stato utilizzato in precedenza con Fitbit, senza dover ricorrere a soluzioni di ripiego o a caselle di posta alternative create al volo per aggirare l’ostacolo.

Al di là di questa correzione specifica, il pacchetto comprende gli abituali interventi sulla stabilità generale dell’applicazione. Non ci sono altre funzioni inedite annunciate, il che rende questo rilascio più una tappa amministrativa che un vero salto in avanti sul fronte delle novità.

Come e quando arriva l’aggiornamento

La distribuzione della nuova versione di Google Health segue il classico schema progressivo, quindi non tutti la vedranno comparire nello stesso momento. Alcuni dispositivi la riceveranno subito, altri dovranno aspettare qualche giorno. Vale sia per chi si affida ad Android sia per chi utilizza l’app su iOS, dove il rollout procede con la stessa gradualità.

Chi non ha ancora ricevuto la notifica può semplicemente controllare il proprio store di riferimento nei prossimi giorni. Nel frattempo, per chi avesse ancora dati legati al vecchio profilo Fitbit, il tema della migrazione resta il punto più delicato dell’intera operazione, perché una volta chiusa la finestra non c’è modo di tornare indietro sulle informazioni non trasferite.

Fonte: TecnoAndroid