GTA 6, Rockstar vieta le mod a pagamento e i soldi veri

Rockstar Games ha messo nero su bianco le regole del modding per i suoi giochi, e la cosa riguarda da vicino GTA 6, visto che le prime modifiche arriveranno con ogni probabilità poco dopo il lancio. Il punto centrale di queste nuove direttive è semplice da riassumere: niente commercializzazione delle mod senza autorizzazione. Una precisazione che colpisce in pieno chi sognava di costruire server di roleplay basati su economie alimentate da denaro vero.

La scelta di anticipare i paletti, invece di intervenire a cose fatte, dice parecchio sull’approccio del publisher. Negli anni il rapporto tra Rockstar e la community dei modder è stato tutto fuorché lineare, con aperture improvvise e chiusure altrettanto brusche. Poi è arrivata la scena RP di GTA 5, con numeri che nessuno poteva più ignorare, e le cose sono cambiate: il team dietro FiveM è stato acquisito, mentre la collaborazione con il server NoPixel ha di fatto legittimato un fenomeno nato ai margini.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa non si potrà fare con le mod di GTA 6

Le linee guida elencano una serie di divieti piuttosto netti. Le mod non possono utilizzare proprietà intellettuali di terze parti, non possono contenere materiale pornografico, forme di bullismo o riferimenti che spingano verso l’estremismo violento. Vietato anche portare i titoli Rockstar su piattaforme dove non sono mai usciti ufficialmente, così come trasferire personaggi, mappe o altri elementi presi da giochi diversi all’interno delle produzioni della casa.

Il capitolo più delicato, però, è quello economico. La policy proibisce la commercializzazione non autorizzata delle modifiche e chiarisce che i giocatori non possono effettuare transazioni in denaro reale dentro i contenuti modificati, né con valute tradizionali né con criptovalute. Fuori gioco anche il gambling con soldi veri e la promozione di contenuti sponsorizzati da soggetti esterni all’interno dei server modificati. In pratica, tutto l’impianto che avrebbe trasformato un server RP in una piattaforma economica parallela.

I progetti degli influencer finiscono in un vicolo cieco

Le nuove regole arrivano dopo anni di annunci più o meno roboanti da parte di creator e streamer. Il caso più citato è quello di Adin Ros, che aveva parlato apertamente di un server dedicato a GTA 6 dove i partecipanti avrebbero potuto vivere un’esperienza virtuale con guadagni reali, arrivando a sostenere che qualcuno avrebbe potuto addirittura lasciare il proprio lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla cosa. Con le direttive appena pubblicate, quel modello semplicemente non sta in piedi.

Attenzione però a leggere il documento come una condanna del modding in generale, perché non lo è. Rockstar non ha chiuso la porta alle modifiche né ai server personalizzati: ha definito quali forme di sfruttamento commerciale non sono ammesse in assenza di un accordo con il publisher, lasciando spazio a chi lavora rispettando le condizioni. Una distinzione che, tradotta, significa che la scena RP potrà continuare a esistere, ma senza il cassetto delle monete attaccato al server.

Quando arriva il gioco e su quali piattaforme

Per ora buona parte del discorso resta sulla carta, per il semplice motivo che GTA 6 non è ancora uscito. L’appuntamento è fissato al 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Della versione PC, invece, non c’è ancora alcun annuncio ufficiale, anche se pochi nel settore dubitano che prima o poi arriverà: è il classico segreto di Pulcinella, di quelli che tutti danno per scontati ma che nessuno conferma.

Proprio il PC, del resto, è storicamente il terreno dove il modding legato ai giochi Rockstar ha dato il meglio di sé, tra progetti amatoriali, conversioni grafiche e piattaforme di roleplay diventate fenomeni con pubblico e sponsor propri. Le nuove regole tracciano il perimetro entro cui quella stessa energia potrà muoversi quando toccherà a GTA 6, mettendo una barriera precisa attorno al denaro reale e lasciando il resto al lavoro della community.

Fonte: TecnoAndroid