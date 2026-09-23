Logitech G G515 in offerta a 89,99 euro con sconto del 31%

La tastiera da gaming Logitech G G515 scende a 89,99 euro su Amazon grazie a uno sconto del 31%, e per una meccanica wireless con tripla connettività è un prezzo che raramente si vede. Parliamo di un modello compatto, senza tastierino numerico, pensato per chi ha una scrivania affollata o semplicemente preferisce tenere il mouse più vicino al corpo durante le sessioni competitive. Il taglio di prezzo riguarda la versione attualmente disponibile sullo store, con disponibilità immediata.

Il formato è quello che in gergo viene chiamato tenkeyless, cioè privo del blocco numerico a destra. La scelta non è solo estetica, anche se il profilo sottile aiuta parecchio a far sembrare la postazione più ordinata. Chi gioca a sparatutto o a titoli che richiedono movimenti ampi del mouse guadagna spazio prezioso, e la differenza si sente dopo qualche ora davanti allo schermo. Il corpo rimane comunque solido, con una costruzione che non trasmette quella sensazione di plastica cava tipica di certi prodotti entry level.

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Tre modi per collegarla, uno per ogni situazione

Il punto forte della Logitech G G515 è la tripla connettività. C’è il wireless LIGHTSPEED, la tecnologia proprietaria di Logitech pensata per ridurre al minimo la latenza, quindi quella pensata per il gaming vero e proprio. Poi c’è il Bluetooth, comodo per passare al tablet o al portatile di lavoro senza smanettare troppo. E infine la modalità cablata, utile sia per giocare che per il trasferimento dei dati. Tre tasti dedicati sulla scocca permettono di saltare da una modalità all’altra e di attivare la modalità di gioco, senza dover aprire software o cercare combinazioni strane.

Sul fronte autonomia, in modalità wireless la batteria arriva fino a 36 ore. Il dato, come sempre in questi casi, dipende parecchio da quanto si spinge sull’illuminazione e da come viene usata la tastiera nel quotidiano. Con l’RGB spento si va oltre, con effetti luminosi a piena potenza si scende. Nulla di sorprendente, ma è giusto saperlo prima di acquistare.

Switch, copritasti e personalizzazione

Sotto i tasti lavorano gli switch meccanici GL Brown Tactile a profilo ribassato, lubrificati già in fabbrica. Tradotto per chi non mastica il gergo delle tastiere meccaniche: si sente un piccolo scatto tattile quando il tasto si attiva, senza però quel rumore fastidioso da click secco. L’attivazione è rapida e la digitazione risulta precisa, il che rende la G515 utilizzabile anche per scrivere a lungo, non solo per giocare.

I copritasti sono in PBT bicomponente, un materiale scelto perché regge l’uso intenso meglio dell’ABS classico e non diventa lucido dopo pochi mesi. In più c’è un trattamento che tiene lontani i segni di unto, dettaglio che chi passa molte ore alla scrivania apprezzerà.

La parte software passa da KEYCONTROL, che consente di programmare fino a 15 funzioni per ogni singolo tasto. Significa poter costruire profili su misura, tra macro, scorciatoie e comandi rapidi, adattando la tastiera al gioco o al programma del momento. L’illuminazione LIGHTSYNC RGB completa il quadro con circa 16,8 milioni di colori disponibili e la possibilità di sincronizzare gli effetti con altre periferiche compatibili, così da avere una postazione coerente anche dal punto di vista visivo.

Lo sconto del 31% porta quindi una tastiera meccanica wireless con switch a basso profilo e copritasti in PBT sotto la soglia dei 90 euro, cifra che di solito serve appena per portarsi a casa modelli cablati con specifiche meno complete.

Fonte: TecnoAndroid