iliad, quinto anno consecutivo al primo posto nel customer service

Cinque anni consecutivi rappresentano ormai una continuità precisa, soprattutto quando il riconoscimento riguarda un elemento che incide direttamente sul rapporto tra un’azienda e i suoi clienti. Per iliad, il nuovo risultato arriva dalla classifica Italy’s Best Customer Service 2026/2027, realizzata da L’Economia del Corriere della Sera insieme a Statista. L’operatore si è classificato nuovamente al primo posto sia nella categoria dedicata alle compagnie di telefonia mobile sia in quella relativa alle compagnie di telefonia fissa e internet. È il secondo anno consecutivo in cui iliad guida entrambe le categorie e il quinto anno di fila in cui ottiene il riconoscimento come miglior servizio clienti nel settore della telefonia. I punteggi assegnati sono 8,53 per la telefonia mobile e 8,27 per la telefonia fissa e internet, all’interno di una ricerca che ha raccolto oltre 300.000 valutazioni.

La classifica coinvolge oltre 300.000 valutazioni

Il riconoscimento non deriva da una valutazione interna dell’operatore, ma da una ricerca condotta da L’Economia del Corriere della Sera e Statista, società internazionale specializzata nell’analisi e nelle ricerche di mercato. L’indagine Italy’s Best Customer Service 2026/2027 prende in esame la qualità dell’assistenza fornita dalle aziende operanti in Italia e suddivide i partecipanti in 121 categorie merceologiche, organizzate complessivamente in dieci macro-settori. La graduatoria viene costruita attraverso un sondaggio indipendente che, nell’edizione 2026/2027, ha raccolto più di 300.000 valutazioni espresse dai clienti. Il punteggio finale deriva da due componenti con lo stesso peso. La Disponibilità a Raccomandare incide per il 50%, mentre il restante 50% viene determinato sulla base di cinque parametri: qualità della comunicazione, competenza professionale, varietà delle soluzioni, orientamento al cliente e disponibilità del servizio. Il risultato ottenuto da iliad riflette quindi l’esito di questa metodologia applicata alle due categorie del comparto telefonico in cui l’operatore è presente.

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Primo posto in entrambe le categorie per cinque anni

Con l’edizione 2026/2027, iliad raggiunge un traguardo che l’azienda definisce particolarmente significativo: è infatti l’unico operatore italiano ad aver conquistato il primo posto contemporaneamente nella telefonia mobile e nella telefonia fissa e internet per cinque anni consecutivi. Nell’edizione attuale i punteggi sono 8,53 nella categoria delle compagnie di telefonia mobile e 8,27 in quella delle compagnie di telefonia fissa e internet. Il riconoscimento arriva in un momento in cui iliad dichiara di aver superato i 13 milioni di utenti, collegando il risultato alla propria impostazione basata su semplicità e trasparenza nel rapporto con i consumatori.

Fonte: TecnoAndroid