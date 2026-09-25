Volkswagen porta i videogiochi a bordo: Tetris dal 2027 negli USA

Dal 2027 le Volkswagen vendute negli Stati Uniti avranno i videogiochi a bordo, con una piattaforma dedicata che porta sullo schermo dell’infotainment una ventina di titoli, Tetris compreso. Si chiama AirConsole, l’ha sviluppata l’azienda N Dream, e trasforma di fatto l’abitacolo in una piccola sala giochi portatile. Il meccanismo è semplice quanto basta, il telefono diventa il controller e il display centrale fa da monitor.

Per attivare il tutto serve inquadrare un QR Code che compare sullo schermo dell’auto. Da lì in poi lo smartphone gestisce i comandi e il gioco gira sull’infotainment. I modelli coinvolti al lancio sono Atlas, Tiguan, Golf GTI, Golf R e ID. Buzz, quindi un ventaglio piuttosto ampio che tiene dentro sia le famiglie sia chi compra una sportiva compatta.

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Si gioca solo a macchina ferma

Il punto che più conta, viste le discussioni sempre più accese sulla distrazione alla guida e sull’uso del telefono in auto, è che AirConsole funziona esclusivamente a veicolo parcheggiato. Niente partite in movimento, insomma. Una scelta scontata forse, ma non banale, perché gli schermi grandi degli abitacoli moderni sono già di per sé una calamita per gli occhi.

Nel catalogo, oltre al celeberrimo rompicapo con i tetramini, compaiono titoli come UNO Car Party e PAC MAN Championship Edition. Tetris, va ricordato, ha spento 42 candeline e resta uno dei capitoli più iconici della storia del software. Nacque a Mosca, dentro il Centro Informatico Dorodnicyn dell’Accademia delle scienze russa, dall’intuizione di Alexey Pajitnov, all’epoca un ricercatore di 28 anni che riuscì a digitalizzare il gioco dei pentamini. Il risultato era fluido perfino su processori con pochissima potenza di calcolo, e questa è probabilmente la ragione per cui è sopravvissuto a tutto, console comprese.

Per usare la piattaforma bisognerà registrare la propria Volkswagen al programma In Vehicle Premium tramite l’app myVW. Le condizioni definitive verranno comunicate insieme all’aggiornamento dell’infotainment, ma è già confermata la presenza di connettività 4G LTE e GPS. Su Atlas, Tiguan e Golf sono previsti 3 mesi inclusi dalla data di acquisto, mentre ID. Buzz arriva con un anno di abbonamento gratuito. Finito il periodo di prova, per tenere attivi AirConsole e il resto del pacchetto servirà un rinnovo annuale da circa 130 euro.

Non è un debutto assoluto, tra l’altro. La piattaforma era già comparsa in Europa nell’autunno del 2024, a bordo di ID.7 Tourer.

Marketing travestito da passatempo

Il pacchetto In Vehicle Premium non si limita ai videogiochi. Dentro ci sono anche la navigazione Premium, la funzione hotspot WiFi e il riconoscimento vocale evoluto, più una serie di contenuti promozionali. E qui si capisce meglio la logica dell’operazione, perché diversi titoli sono stati ritoccati con elementi del marchio di Wolfsburg.

PAC MAN, per dire, arriva con palline energetiche e frutti bonus griffati VW. Anche Golazo e Memory Match presentano contenuti esclusivi del Gruppo, e alcuni giochi sfruttano addirittura l’illuminazione ambientale dell’abitacolo, che reagisce a quello che succede sullo schermo. Un tocco scenografico che in una ID. Buzz parcheggiata, magari mentre si aspetta la ricarica, ha il suo effetto.

Fonte: TecnoAndroid