Google Messages, ora si può copiare solo una parte del testo

Chi usa Google Messages su Android se ne accorgerà presto. Il menù che compare tenendo premuto un messaggio è cambiato, e stavolta non si tratta di un test riservato a pochi fortunati. La distribuzione è partita su larga scala, con la versione stabile 2026091003RC02, e porta con sé una novità che in tanti chiedevano da anni, ovvero la possibilità di copiare solo una parte del testo invece dell’intero messaggio.

La sperimentazione era iniziata a gennaio, poi il silenzio, poi qualche avvistamento sporadico. Adesso il nuovo menu a pressione prolungata sostituisce definitivamente la vecchia barra degli strumenti che campeggiava in alto nell’app. Quella soluzione mostrava tre sole azioni in bella vista, relegando tutto il resto dentro un menu a scomparsa fatto di tre puntini. Poco pratico, soprattutto quando serviva inoltrare al volo una foto o stellare un messaggio importante.

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Come funziona il nuovo menu di Google Messages

Tenendo premuto su un messaggio di testo o su un’immagine compare adesso un menu fluttuante che raccoglie tutte le opzioni in un colpo solo. L’elenco comprende Remix per le foto, Rispondi, Inoltra, Copia per il testo, Stella, Elimina, Seleziona altro, Info e Salva, quest’ultimo riservato alle immagini. Ogni voce ha un’icona davanti, così l’occhio individua subito quello che serve senza dover leggere parola per parola.

Il pezzo forte però è la funzione Copia. Fino a ieri l’unica opzione era prendere il messaggio per intero, con tutto quello che conteneva, e poi ripulirlo a mano una volta incollato altrove. Adesso basta premere e trascinare all’interno della bolla per evidenziare esattamente la porzione desiderata, che sia un indirizzo, un numero di telefono o una singola frase. Una comodità piccola solo in apparenza, perché chi scambia informazioni pratiche via messaggi RCS o SMS la userà probabilmente ogni giorno.

Animazioni, sfocature e un dettaglio sul rollout

C’è anche un po’ di cura nei particolari. Quando si tiene premuto l’ultimo messaggio arrivato nella conversazione, Google lo centra parzialmente sullo schermo accompagnandolo con un’animazione elastica e un ritorno aptico, quella vibrazione breve che dà la sensazione di aver davvero afferrato qualcosa. Nel frattempo lo sfondo viene sfocato in modo piuttosto marcato, così l’attenzione resta tutta sul messaggio selezionato e sulle azioni disponibili.

Resta invece identica la fila di emoji con la scorciatoia Create per i Photomoji, quella che permette di reagire rapidamente a un messaggio senza scrivere nulla. Nessuna modifica su quel fronte, il che significa che le abitudini consolidate non vengono stravolte: cambia il contenitore, non il modo di reagire.

Un avvertimento utile per chi apre l’app e non vede nulla di diverso. La novità ha una componente lato server, quindi non basta avere l’aggiornamento installato per vederla comparire. Se il nuovo menu non si attiva, il trucco è andare nelle informazioni dell’app dalle impostazioni di sistema e forzare l’arresto di Google Messages, poi riaprirla. Spesso questo basta a sbloccare la funzione, perché l’app ricarica le configurazioni aggiornate dai server di Google al riavvio.

Fonte: TecnoAndroid