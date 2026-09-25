Garmin, aggiornamento gratis: rilevamento cadute su Venu 6

Un aggiornamento software gratuito sta arrivando su parecchi orologi Garmin, e non è uno di quei pacchetti che si limitano a sistemare due bug e poco altro. Il produttore ha acceso la distribuzione per una selezione di modelli delle famiglie Fenix, Forerunner, Venu e Vivoactive, portando funzioni che fino a ieri erano riservate ad altri dispositivi o semplicemente non c’erano. La lista dei modelli coinvolti comprende la serie Fenix 8, Forerunner 570, Forerunner 970, Venu 6 e Vivoactive 6.

La novità che salta più all’occhio riguarda Venu 6, che finalmente riceve il rilevamento delle cadute. Il funzionamento è quello che ci si aspetta da una funzione del genere: l’orologio riconosce una caduta violenta e può inviare automaticamente la posizione in tempo reale ai contatti di emergenza impostati. Non è una primizia nel settore, visto che su molti smartwatch Apple e su parecchi modelli Wear OS questa funzione esiste già da tempo, ma vederla arrivare anche in casa Garmin colma un vuoto che pesava.

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Comandi vocali e allenamenti cuciti su misura

L’altra aggiunta interessante è il supporto ai comandi vocali a mani libere, attivabili con la formula “OK Garmin”. In pratica diventa possibile accedere ad alcune funzioni senza toccare lo schermo, cosa che durante un allenamento o con le mani occupate fa la sua differenza. Anche qui vale il discorso di prima: non si tratta di un’invenzione assoluta, però estende a più dispositivi una comodità che nell’ecosistema Garmin era rimasta piuttosto marginale.

Poi c’è il capitolo corsa, dove l’azienda tradizionalmente gioca in casa. L’aggiornamento introduce allenamenti di corsa personalizzati e un nuovo piano adattivo chiamato Garmin Run Coach, capace di modificare il programma in base ai risultati e ai progressi di chi lo utilizza. L’idea di fondo è che il piano non resti statico per settimane, ma si riadatti man mano che le prestazioni cambiano. Garmin sostiene che tutte queste funzioni servano a far spremere di più ai propri dispositivi e a portare l’allenamento a un livello superiore, che è il linguaggio tipico dei comunicati ma in questo caso descrive abbastanza bene la direzione presa. Va detto che il posizionamento di Garmin nel mercato degli orologi sportivi si regge da anni proprio su questa logica: hardware solido e aggiornamenti periodici che allungano la vita dei prodotti già acquistati. Chi ha comprato un Fenix 8 mesi fa si ritrova con un orologio più completo senza tirare fuori un euro, e questo è un argomento di vendita non da poco in una fascia di prezzo dove i modelli non si cambiano ogni anno.

Come scaricarlo e cosa arriva sui ciclocomputer

La distribuzione è già partita sui dispositivi compatibili. Per verificare la disponibilità basta passare dall’app Garmin Connect sullo smartphone e controllare la presenza di nuovo software. Come sempre in questi casi il rilascio avviene a ondate, quindi chi non vede ancora nulla farebbe bene a ricontrollare nei giorni successivi, perché la copertura si allarga progressivamente e non tutti i dispositivi ricevono il pacchetto nello stesso momento.

Il lavoro non si ferma agli orologi. Garmin ha diffuso nuove funzioni anche per i ciclocomputer della gamma Edge, tra cui il rilevamento automatico delle salite e delle discese con relativo passaggio tra le schermate dedicate. Per chi pedala in montagna o su percorsi mossi significa avere i dati giusti davanti agli occhi senza dover intervenire manualmente sul dispositivo mentre si è in sella, che è poi il tipo di dettaglio che distingue un ciclocomputer utile da uno soltanto pieno di numeri. Anche gli aggiornamenti per la gamma Edge si installano attraverso l’app Garmin Connect, seguendo la stessa procedura prevista per gli smartwatch.

Fonte: TecnoAndroid