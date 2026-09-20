United States Space Academy: la NASA avvia i corsi nel 2028

La NASA vuole una Space Academy tutta sua, un’accademia federale pensata per formare chi, nei prossimi decenni, dovrà governare le attività umane oltre l’atmosfera. L’idea è meno fantascientifica di quanto sembri, anche se il paragone con la Starfleet Academy di Star Trek viene fuori da solo. Lo spazio, ormai, non è più solo esplorazione e bandiere piantate sulla Luna: è un’infrastruttura vera, da cui dipendono comunicazioni, navigazione satellitare, intelligence e sicurezza nazionale. E chi gestisce un’infrastruttura del genere ha bisogno di una formazione dedicata, non improvvisata.

Gli Stati Uniti, su questo fronte, vogliono muoversi per primi. Il progetto prende il nome di United States Space Academy e ha già contorni piuttosto definiti, almeno sulla carta. Si parla di un campus permanente di almeno 121 ettari, dimensionato inizialmente per circa 1.200 studenti ma con la possibilità di arrivare fino a 4.000. Numeri da vera e propria università militare, insomma, non da corso specialistico per pochi eletti.

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Tempi stretti e un campus da costruire

Quello che colpisce, più ancora delle dimensioni, è la fretta. La NASA non intende prendersela comoda: i lavori dovrebbero partire entro il 2027, con la prima classe accolta già nel 2028 in strutture temporanee, in attesa che il campus definitivo sia pronto. Il trasferimento vero e proprio nella nuova sede è fissato per il 2031. Tradotto: si comincia a insegnare prima ancora di avere le aule definitive, pur di non perdere anni preziosi.

Una scelta che dice molto sulla percezione del momento. L’accademia non nasce come progetto simbolico o come vetrina istituzionale, ma come risposta a un’esigenza operativa. Servono persone formate, e servono in fretta. Costruire un campus da zero richiede tempo, formare una generazione di professionisti ne richiede ancora di più, e i due processi verranno portati avanti in parallelo.

Chi studierà alla Space Academy e dove finirà

Il profilo degli studenti è volutamente eterogeneo. Non solo ingegneri e scienziati, ma anche piloti, operatori, funzionari pubblici e personale militare. L’obiettivo dichiarato è formare figure capaci di muoversi con disinvoltura tra tre mondi che finora hanno parlato linguaggi diversi: lo spazio civile, l’industria privata e la difesa. Chi lavora nel settore sa bene quanto questi ambiti si stiano sovrapponendo, con aziende commerciali che gestiscono lanci e satelliti mentre le agenzie governative fanno da clienti, partner e regolatori allo stesso tempo.

Secondo quanto indicato dall’agenzia spaziale, una parte consistente dei diplomati dovrebbe essere assorbita internamente, andando a rinforzare gli organici della NASA stessa. Altri, invece, potrebbero prendere la strada della US Space Force, il ramo delle forze armate statunitensi dedicato proprio al dominio spaziale. Una doppia destinazione che racconta bene la natura ibrida del progetto, a metà tra ricerca scientifica e sicurezza nazionale.

Una scuola per un settore che cambia pelle

Il concetto di accademia spaziale è rimasto per decenni materia da romanzi e serie televisive, da Star Trek a Battlestar Galactica. Il fatto che ora venga messo nero su bianco in un piano con date, ettari e numero di iscritti segna un passaggio piuttosto netto. Non si tratta di addestrare astronauti nel senso classico del termine, ma di preparare una classe dirigente tecnica per un settore che sta diventando strategico quanto l’energia o le telecomunicazioni.

Il campus, una volta completato, sarà una struttura permanente pensata per crescere nel tempo, con margini di espansione già previsti in fase di progettazione. La prima classe, quella del 2028, studierà in strutture provvisorie, aprendo di fatto la storia di un’istituzione che negli Stati Uniti non era mai esistita in questa forma.

Fonte: TecnoAndroid