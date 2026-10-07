tvOS 27.2 beta 3: spunta un indizio su Siri e i foundation models

Apple ha messo a disposizione degli sviluppatori la terza beta di iPadOS 27.2, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2. È un nuovo passo avanti nel ciclo di test cominciato a metà settembre, che procede con il suo ritmo abituale. Il pacchetto non riguarda soltanto tablet, orologio, televisore e visore, perché nello stesso momento è arrivato anche HomePod Software 27.2 beta 3. In parallelo la casa di Cupertino ha pubblicato le beta 3 di iOS 27.2 e macOS 27.2, completando un rilascio che tocca praticamente tutte le piattaforme della sua offerta.

Come sempre accade con le versioni di prova, queste build servono a chi sviluppa app e servizi per verificare compatibilità e funzionamento prima della distribuzione al pubblico. Lo scopo principale di questa fase è raccogliere segnalazioni, correggere ciò che non va e rifinire le funzioni annunciate in precedenza. Non sorprende quindi che ogni nuova beta porti con sé più assestamenti che stravolgimenti. È proprio quello che emerge da questa tornata.

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Su iPad e Apple Watch si rifinisce ciò che è già arrivato

Almeno per ora, le novità visibili introdotte dalla terza beta appaiono piuttosto contenute. Su iPad il lavoro prosegue sulle funzioni già comparse nelle versioni precedenti di iPadOS 27.2. Tra queste spiccano i profili nell’app Apple TV, che continuano a ricevere attenzione, e alcune novità collegate a Siri AI, l’evoluzione dell’assistente vocale su cui Apple sta investendo parecchio. Mancano funzioni del tutto inedite che saltino all’occhio, ma il cantiere resta aperto e attivo.

Discorso simile per l’orologio. watchOS 27.2 partecipa infatti ai test della nuova esperienza Salute, una sperimentazione che coinvolge anche gli iPhone compatibili. In pratica smartwatch e telefono vengono messi alla prova in coppia, segno che la nuova impostazione dell’area dedicata al benessere viene pensata come un’esperienza condivisa tra i due dispositivi. Per quanto riguarda visionOS 27.2 e il software degli HomePod, al momento non sono emersi cambiamenti di rilievo da segnalare.

tvOS 27.2 e l’indizio su Siri e i foundation models

Il dettaglio più curioso di questo giro di aggiornamenti arriva dal televisore. All’interno del codice di tvOS 27.2 beta 3 sono spuntati riferimenti a un’impostazione che permetterebbe di contribuire al miglioramento dei foundation models e di Siri. La formulazione ricorda molto da vicino quella già utilizzata sui dispositivi che supportano Apple Intelligence, ed è proprio questa somiglianza ad aver attirato l’attenzione. Si tratta per ora soltanto di tracce nel codice e non di una funzione attiva, ma il richiamo è piuttosto evidente.

Non è l’unico elemento interessante. Nella stessa beta sono comparse anche porzioni di una nuova interfaccia Siri per i messaggi. Stando a quanto emerso, in futuro questa schermata potrebbe consentire di leggere sul televisore contenuti provenienti da iPhone e di visualizzare risposte suggerite direttamente sullo schermo di Apple TV. Uno scenario in cui i messaggi ricevuti sul telefono verrebbero quindi mostrati sul grande schermo del salotto, con la possibilità di rispondere attraverso proposte già pronte.

Fonte: TecnoAndroid