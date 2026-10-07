Entera a WIRED Futures 2026: integratori serviti al Fuel Bar

Il marchio Entera ha scelto WIRED Futures 2026 per raccontare la propria idea di nutrizione funzionale, partendo da un concetto semplice. Ogni percorso verso il benessere è diverso e gli integratori possono accompagnarlo in modo più chiaro, consapevole e naturale. Al centro della partecipazione c’era il Fuel Bar, uno spazio dove i prodotti non restavano chiusi nelle confezioni ma venivano preparati e serviti al momento sotto gli occhi dei presenti.

Da oltre 15 anni l’azienda sviluppa integratori alimentari basati su formulazioni studiate con attenzione e ingredienti facili da comprendere, dentro una visione della nutrizione definita intelligente, avanzata e consapevole. L’obiettivo dichiarato è ripensare il rapporto quotidiano con l’integrazione e adattarsi a stili di vita e traguardi molto diversi tra loro. C’è chi cerca un supporto per le proprie prestazioni e chi, più semplicemente, vuole aggiungere qualche strumento in più alla routine del benessere.

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Proprio questa filosofia è approdata alla prima edizione di WIRED Futures, un appuntamento che ha riunito scienziati, creatori, accademici, divulgatori, marchi e un pubblico curioso. Lo scopo era esplorare come le idee che stanno trasformando il presente possano cambiare anche il modo di vivere il futuro, tra conversazioni, esperienze immersive e incontri piuttosto inattesi.

Il Fuel Bar di Entera e le bevande preparate sul momento

Il Fuel Bar è nato per avvicinare la nutrizione funzionale in maniera semplice, contemporanea e piacevole. Più che una classica attivazione di marca, ha proposto un approccio diverso agli integratori, togliendo complessità e stimolando la curiosità. I visitatori potevano conoscere i prodotti, scoprire come venivano preparati e infine assaggiarli sotto forma di bevande create al momento.

Il processo stesso era il cuore dell’esperienza. Si partiva dall’individuare il prodotto, poi lo si vedeva sciogliersi nella bevanda, se ne scoprivano consistenza e sapore e solo alla fine arrivava l’assaggio. Un gesto banale come preparare un drink diventava così una piccola esperienza sensoriale. Anche l’estetica dello spazio ha avuto il suo peso, pulita e moderna e in linea con lo stile visivo dell’evento. Confezioni e ingredienti erano ben visibili ma l’attenzione andava soprattutto all’interazione, con persone che si avvicinavano, facevano domande, osservavano la preparazione e condividevano le prime impressioni.

Le protagoniste erano due. Da una parte Nest Magnesio Complex, presentato con il suo profilo naturale al gusto limone e lampone, che a contatto con l’acqua si trasforma in una bevanda dalle bollicine leggere. Il formato ha permesso di mostrare con immediatezza come un integratore possa entrare nelle abitudini di ogni giorno senza complicare le cose. Dall’altra il Collagene Idrolizzato + AOX Support, che unisce peptidi di collagene idrolizzato, vitamina C liposomiale e bisglicinato di rame. Questa formula è stata proposta come alternativa pratica per integrare questi nutrienti nella routine quotidiana.

Innovazione e benessere quotidiano a WIRED Futures 2026

Parlare di futuro porta spesso a pensare a intelligenza artificiale, robot, nuovi dispositivi o tecnologie che sembrano ancora lontane. A WIRED Futures 2026 però è emersa anche un’altra domanda, cioè come quel futuro si rifletterà nelle piccole decisioni prese ogni giorno. È esattamente qui che la nutrizione funzionale ha trovato un punto di contatto naturale con l’evento.

La proposta di Entera puntava ad avvicinare il concetto di integrazione a un pubblico attento al benessere quotidiano, senza renderlo distante o complicato. Invece di presentare l’integratore come una soluzione straordinaria, il Fuel Bar ha mostrato un modo semplice per inserirlo in abitudini già esistenti. Tra un assaggio e l’altro il prodotto ha smesso di essere qualcosa da guardare su una confezione ed è diventato parte di un momento concreto fatto di preparazione, degustazione e chiacchiere.

Le conversazioni sono nate in modo spontaneo e lo spazio si è trasformato in un vero punto d’incontro per partecipanti, influencer e amici del marchio. C’era chi arrivava spinto dalla curiosità, chi voleva conoscere meglio i prodotti e chi si fermava semplicemente per provare una bevanda diversa dal solito. Il Fuel Bar ha preso un’azione semplice come preparare e gustare un drink e l’ha usata per accendere l’interesse attorno alla nutrizione funzionale, collocando la presenza di Entera proprio nell’incrocio tra innovazione, alimentazione e benessere di tutti i giorni.

Fonte: TecnoAndroid