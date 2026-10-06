Evento Apple di ottobre: attesi MacBook Pro OLED e Home Hub

L’evento Apple di ottobre potrebbe tenersi già il prossimo 13 ottobre e la lista delle novità attese è tutt’altro che corta. Come succede quasi ogni autunno, anche quest’anno il mese rappresenta per la casa di Cupertino il momento ideale per svelare una nuova ondata di prodotti destinati ad arrivare sugli scaffali nel giro di poco tempo. Laptop, tablet, dispositivi per la casa intelligente e non solo. Insomma, l’appuntamento toccherebbe quasi tutte le principali famiglie della gamma, con alcune novità che promettono di far discutere parecchio.

La casa intelligente al centro della scena

La data che circola con maggiore insistenza è appunto quella del 13 ottobre. Tra gli annunci considerati più probabili spicca un nuovo smart hub con uno schermo da circa 6 pollici di diagonale, che con ogni probabilità prenderà il nome di Apple Home Hub. Un dispositivo pensato per la gestione dell’ambiente domestico, che andrebbe ad affiancare gli altri prodotti dell’azienda dedicati proprio alla casa.

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Accanto a questo debutto dovrebbe infatti trovare spazio una versione aggiornata di Apple TV 4K, insieme a un nuovo modello di HomePod Mini. Tre prodotti diversi tra loro ma con un filo conduttore piuttosto evidente, cioè il salotto e le stanze in cui si vive ogni giorno. Il piccolo altoparlante e il box per la TV riceverebbero quindi un rinnovamento proprio nello stesso momento in cui arriva il nuovo hub con display, un tris che difficilmente sarebbe casuale.

MacBook Pro OLED, iMac e iPad Mini: le novità per Mac e tablet

Il piatto forte, almeno a giudicare dalle attese, sarebbe però il tanto discusso MacBook Pro OLED con display touchscreen. Si parla di un portatile decisamente più leggero rispetto ai modelli precedenti, con una differenza di peso che stando alle anticipazioni risulterebbe significativa. Sul fronte delle prestazioni le ipotesi restano due. Sotto la scocca potrebbe esserci il chip M5 nelle varianti Pro o Max, oppure direttamente il nuovo chip M6. Una scelta che inciderebbe parecchio sul posizionamento del notebook all’interno della gamma.

Lo stesso processore dovrebbe trovare posto anche all’interno di un nuovo iMac, segno che il rinnovamento non riguarderebbe soltanto i portatili ma anche il celebre computer fisso tutto in uno. A completare il quadro arriverebbe poi un modello inedito di iPad Mini, anch’esso dotato di pannello OLED. Se le voci venissero confermate, questa tecnologia di visualizzazione approderebbe quindi sia sul MacBook Pro sia sul tablet più compatto della famiglia, due prodotti molto diversi per dimensioni e utilizzo ma accomunati dallo stesso tipo di schermo.

Ottobre si preannuncia così come un periodo particolarmente affollato per Apple. Oltre all’evento del 13, il calendario segna infatti un’altra data cerchiata in rosso. Il prossimo 23 ottobre l’azienda dovrebbe lanciare iPhone Duo, il suo primo smartphone pieghevole con formato a libretto. Un passaggio di rilievo per la compagnia, che fino a oggi non aveva mai proposto un telefono di questo tipo e che andrebbe ad aggiungere un nuovo tassello a una lineup già molto ricca. Nel giro di appena dieci giorni, quindi, potrebbero arrivare novità per la casa, per i computer, per i tablet e anche per la gamma di smartphone.

Fonte: TecnoAndroid