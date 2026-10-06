Claude Code: 9 funzioni poco note, dalla memoria ai ripristini

Chi apre Claude Code per la prima volta tende a considerarlo una semplice finestra di chat piazzata dentro il terminale. Si chiede una funzione, si copia il risultato e si passa oltre. Nulla di sbagliato, ma così si sfrutta una frazione minima di quello che lo strumento di Anthropic sa fare. Attorno all’assistente è stato costruito un vero ecosistema di funzionalità che lo trasforma da generatore di frammenti di codice in un partner di sviluppo autonomo, capace di costruire applicazioni complete, risolvere errori complessi, spiegare archivi di codice sconosciuti e automatizzare i lavori ripetitivi.

Molte di queste capacità però non saltano subito all’occhio. Alcune stanno nella documentazione tecnica, altre sono pensate per chi usa Claude Code in modo più avanzato direttamente dal terminale. Ce ne sono nove che vale la pena conoscere, a prescindere dal livello di esperienza.

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Memoria di progetto, ripristini e sessioni che non si perdono

Rispiegare ogni volta le stesse regole è uno degli sprechi di tempo più comuni con qualsiasi strumento di intelligenza artificiale. Claude Code aggira il problema con un file di configurazione da inserire nella cartella principale del progetto, una sorta di manuale permanente letto in automatico all’avvio di ogni sessione. Dentro si possono indicare linguaggio di programmazione, struttura del codice, comandi per compilare e testare, regole di stile e vincoli ricorrenti. Meglio restare sintetici, duecento o trecento righe al massimo, perché il file viene letto per intero ogni volta e un testo troppo lungo occupa spazio nella finestra di contesto che servirebbe al lavoro vero.

Poi c’è quel momento che chiunque programmi conosce bene, quando una sola riga sbagliata manda all’aria l’intera applicazione. Qui entrano in gioco i punti di ripristino automatici. Mentre lavora, Claude scatta istantanee del codice e se un esperimento va storto basta un comando nel terminale per scegliere visivamente il momento esatto a cui tornare.

Stesso spirito per la ripresa della sessione. Lo strumento conserva la cronologia completa della conversazione, così il giorno dopo si riparte dal punto preciso in cui ci si era fermati, con contesto, variabili e logica delle decisioni precedenti intatti. Niente più venti minuti al mattino a rispiegare l’architettura del progetto.

Competenze, comandi rapidi e sottoagenti

L’assistente include già dei comandi rapidi integrati per le operazioni più frequenti come la correzione degli errori, la revisione del codice con suggerimenti di ottimizzazione e la generazione automatica dei test. Al posto di un paragrafo di istruzioni bastano un paio di parole.

Il potenziale vero emerge però con le competenze personalizzate. Chi si ritrova a digitare sempre le stesse istruzioni complesse, magari per formattare dati in un certo modo o creare la struttura delle cartelle di un nuovo modulo, può insegnare a Claude una competenza permanente che racchiude tutto il processo in un unico comando.

Per i compiti più pesanti, quelli con tanti passaggi in cui un’intelligenza artificiale rischia di confondersi, vengono creati in modo dinamico dei sottoagenti specializzati. Se c’è da ristrutturare una funzionalità importante, uno rivede il codice esistente, un altro scrive la nuova logica e un terzo genera i test. Lavorano in parallelo e consegnano il risultato finito senza costringere l’utente a gestire tre conversazioni diverse.

Servizi esterni, modalità autonoma e controlli automatici

La maggior parte dei chatbot resta chiusa nella propria finestra. Claude Code invece sfrutta il protocollo di contesto dei modelli di Anthropic per collegarsi a infrastrutture esterne come archivi di codice, basi di dati, canali di comunicazione del team e servizi di ricerca sul web. Invece del continuo copia e incolla tra un’applicazione e l’altra, l’assistente recupera da solo il contesto che gli serve.

Esiste anche una modalità autonoma che fa girare lo strumento in background senza nessuno alla tastiera. Si può programmare un controllo del codice a mezzanotte, la generazione della documentazione aggiornata o la preparazione delle note di rilascio per il team, il tutto mentre si dorme.

Infine ci sono i controlli automatici che fanno da guardie di sicurezza subito prima o subito dopo ogni azione importante. Claude può essere configurato per lanciare la suite di test del progetto prima di confermare le modifiche nel sistema di controllo delle versioni, oppure per applicare un formattatore appena finisce di scrivere un file, così errori di formattazione e piccoli difetti vengono intercettati prima di diventare problemi seri.

Fonte: TecnoAndroid