Settimana Mondiale dello Spazio: Marte e Titano all’Universum

Ogni anno, dal 4 al 10 ottobre, si celebra la Settimana Mondiale dello Spazio, un’iniziativa internazionale nata per avvicinare il grande pubblico alla scienza, all’esplorazione e alle tecnologie spaziali. In occasione dell’edizione 2026 l’Universum, il Museo delle Scienze dell’UNAM a Città del Messico, ha messo in piedi quattro giorni di attività che spaziano da Marte a Titano, dagli esopianeti alla materia oscura fino ai raggi cosmici. Le date della ricorrenza non sono state scelte a caso. Il 4 ottobre 1957 partiva lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia, mentre il 10 ottobre 1967 entrava in vigore il Trattato sullo spazio extra atmosferico che ha fissato alcuni principi fondamentali per l’esplorazione e l’uso pacifico del cosmo. A rendere ufficiale la celebrazione è stata l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999.

Il calendario preparato dal museo va da mercoledì 7 a sabato 10 ottobre e permette di conoscere da vicino l’esplorazione di Marte, visitare altri mondi grazie alla realtà virtuale, capire come funzionano i telescopi e perfino osservare il Sole dal vivo. Nelle prime tre giornate gran parte del programma ruota attorno a esperienze immersive sviluppate dal Laboratorio di Tecnologie Immersive per la Comunicazione della Scienza insieme alla Società Messicana di Astrobiologia. Il sabato invece l’offerta si allarga parecchio con laboratori, osservazioni astronomiche, dimostrazioni e incontri pensati per età diverse.

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Settimana Mondiale dello Spazio: 3 giorni immersivi tra il pianeta rosso e i mondi oceanici

Mercoledì 8, giovedì e venerdì l’attenzione si concentra soprattutto su Marte, sull’astrobiologia e sulle altre lune del sistema solare. Alle 11:00 e alle 12:00 va in scena il Percorso nel cratere Jezero, un’esperienza in realtà virtuale che porta i visitatori nella regione marziana esplorata dal rover Perseverance alla ricerca di possibili tracce di antica vita microbica. Negli stessi orari sono disponibili anche Conosci il rover Perseverance e Il Curiosity e il Mont Mercou. Chi riesce a partecipare a tutte e tre le giornate può quindi completare l’intera serie di dimostrazioni dedicate al pianeta rosso.

Alle 11:30 e alle 13:00 il museo propone invece esperienze sugli ambienti estremi della Terra, sulla sua atmosfera e sulla chimica di Titano, una delle lune di Saturno che con buona probabilità nasconde un oceano al suo interno. Alle 12:30 e alle 13:30 tocca infine a una ricostruzione immersiva di Europa, Encelado, Titano e dell’esopianeta K2 18 b. I primi tre sono considerati mondi oceanici o candidati tali, mentre nell’atmosfera di K2 18 b sono state individuate molecole che lo hanno reso uno degli esopianeti più studiati nella caccia a condizioni potenzialmente abitabili. Tutte queste attività si svolgono nella Sala delle Esposizioni Temporanee e sono comprese nel biglietto d’ingresso.

Sabato 10 ottobre, la giornata più ricca all’Universum

Per chi può esserci un solo giorno il sabato è senza dubbio la scelta migliore. Alle esperienze immersive già viste si aggiungono infatti attività gratuite sulla spianata esterna come l’osservazione solare con i telescopi dalle 11:00 alle 14:00 e le gare di razzi ad acqua con sessioni alle 11:00, alle 12:00, alle 13:00 e alle 14:00. Alle 11:00 e alle 13:00 è in programma anche un incontro sui diversi tipi di telescopio, utile per capire come funzionano questi strumenti e quale conviene usare in base a ciò che si vuole osservare.

Ai ragazzi tra gli 8 e i 15 anni è dedicato Costruendo l’Universo: Hubble, Roman e l’eredità di Nancy Roman, con sessioni tra le 11:00 e le 13:00. Il programma comprende poi dimostrazioni su aurore boreali, minerali, luce e raggi cosmici, oltre a un incontro sulle Mercury 13 alle 13:00 e a un altro su buchi neri e materia oscura alle 14:00.

L’ingresso intero all’Universum costa 90 pesos, mentre bambini, studenti, insegnanti, titolari della tessera INAPAM, lavoratori ed ex alunni dell’UNAM con tessera valida pagano 80 pesos. I bambini sotto i 2 anni entrano gratis. Il museo si trova in Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, nel quartiere di Coyoacán a Città del Messico. Alcune attività della Settimana Mondiale dello Spazio hanno posti limitati e per questo è consigliabile arrivare con un certo anticipo.

Fonte: TecnoAndroid