Thrustmaster TGT III, volante per Gran Turismo 7 firmato Yamauchi

Thrustmaster ha svelato TGT III, un volante da corsa di fascia alta pensato per PlayStation 5 e PlayStation 4 e costruito attorno a un titolo ben preciso, cioè Gran Turismo 7. La periferica arriverà nei negozi a dicembre con le prime spedizioni previste prima di Natale e avrà un prezzo europeo di 699,99 euro. Nel Regno Unito servono invece 649,99 sterline mentre negli Stati Uniti il listino si attesta intorno ai 640 euro al cambio. Cifre importanti che collocano il prodotto in un territorio frequentato soprattutto da chi prende la simulazione di guida molto sul serio. La data da segnare è il 3 dicembre, giorno in cui partiranno le vendite. La disponibilità concreta potrebbe però cambiare da un rivenditore all’altro e dipendere anche da eventuali promozioni attivate nei vari negozi.

La firma di Kazunori Yamauchi e il motore Direct Axial Drive

Dietro il progetto c’è un nome che per gli appassionati di corse virtuali pesa parecchio. Secondo l’azienda francese il nuovo volante è stato sviluppato seguendo la visione di Kazunori Yamauchi, il papà della serie Gran Turismo. Non si tratta quindi di un accessorio generico adattato al gioco ma di un dispositivo nato con quell’esperienza ben in testa fin dall’inizio.

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Il cuore tecnico del sistema è la nuova architettura del motore chiamata Direct Axial Drive. Thrustmaster spiega di essersi ispirata alle tecnologie impiegate sulle hypercar più avanzate e performanti, una scelta che punta a restituire al pilota sensazioni il più possibile vicine a quelle di una vettura reale. Accanto a questa soluzione trovano posto la tecnologia Harmony e un force feedback ad alta frequenza, due elementi che lavorano insieme per portare nel gioco effetti aptici specifici e piuttosto raffinati.

L’azienda mette in evidenza in particolare due funzioni. La prima si chiama Gear Jolt e dovrebbe permettere di avvertire fisicamente ogni cambio di marcia, con quel piccolo colpo secco che chi guida conosce bene. La seconda è Engine Roar, pensata per far vibrare il telaio del volante in base al regime di rotazione del motore. In pratica più il propulsore sale di giri più la base trasmette alle mani la sua vitalità.

Supporto continuo e la concorrenza di Moza Racing

Un altro aspetto su cui il produttore ha voluto rassicurare riguarda il futuro della periferica. Il TGT III continuerà infatti a ricevere aggiornamenti e supporto legati a Gran Turismo 7. Un dettaglio tutt’altro che secondario se si pensa all’investimento richiesto, visto che il pubblico di riferimento è composto da appassionati disposti a spendere somme consistenti per costruire la propria postazione di guida e che si aspettano naturalmente di vedere quel denaro ben ripagato nel tempo.

Il lancio cade in una fase in cui il simulatore di Polyphony Digital sta stringendo legami sempre più stretti con i produttori di accessori dedicati ai giochi di corsa. All’inizio dell’anno lo studio giapponese aveva infatti annunciato una collaborazione con Moza Racing, marchio che nel settore dei volanti da simulazione rappresenta uno dei principali rivali di Thrustmaster. Proprio per questo non è escluso che anche Moza presenti a breve una propria periferica ufficiale dedicata a Gran Turismo 7, andando a sfidare direttamente il nuovo arrivato.

Per ora la scena è tutta per il prodotto Thrustmaster, che si presenta come la proposta più ambiziosa dell’azienda per gli utenti PlayStation. Il prezzo europeo fissato dal produttore resta di 699,99 euro con l’avvio delle vendite in calendario il 3 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid