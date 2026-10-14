Spotify, l’audio lossless manda in crash l’app desktop

Spotify si trova alle prese con un problema tecnico piuttosto fastidioso che riguarda la sua app desktop e, guarda caso, proprio una delle funzioni più attese dagli appassionati di musica, cioè l’audio lossless. Da un paio di giorni diversi utenti raccontano di crash improvvisi che si presentano quando provano ad ascoltare determinati brani con la qualità impostata al livello più alto, quello indicato appunto come “Lossless”. Non accade con ogni canzone ma solo con alcuni titoli, e questo dettaglio rende il malfunzionamento ancora più difficile da inquadrare per chi se lo ritrova davanti all’improvviso.

Il punto è che l’ascolto senza perdita di qualità rappresenta una delle novità su cui la piattaforma ha puntato per accontentare chi cerca un suono più fedele e ricco di dettagli. Vedere il programma chiudersi di colpo proprio mentre si sceglie l’opzione più pregiata non è esattamente l’esperienza che gli abbonati si aspettavano, soprattutto quando si è seduti al computer con l’idea di godersi un album con calma e magari con un buon paio di cuffie.

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Spotify conferma il problema e indica la versione desktop

La società non ha fatto finta di nulla. Un membro dello staff è intervenuto direttamente nella community ufficiale confermando di aver ricevuto le segnalazioni relative ai frequenti arresti dell’applicazione durante la riproduzione lossless. Nella stessa risposta è stato precisato che il fenomeno sembra colpire in modo particolare la versione desktop del servizio, mentre non emergono indicazioni simili per altre piattaforme.

Guardando più da vicino le testimonianze raccolte, la maggior parte arriva da chi utilizza Windows. Non si tratta però di un’esclusiva del sistema operativo di Microsoft, visto che almeno un utente ha descritto lo stesso identico comportamento su Linux. Più nebulosa invece la situazione su macOS, dove al momento il quadro appare meno definito e non è chiaro se e in che misura il disturbo si manifesti anche sui computer Apple.

Il legame con il lossless e i rimedi che non bastano

A puntare il dito contro la modalità lossless sono stati gli stessi utenti, che hanno individuato la connessione analizzando anche i log dei crash generati dall’app. C’è poi una prova piuttosto concreta. Abbassando la qualità da “Lossless” a “Molto alta”, infatti, in molti casi la riproduzione tornerebbe a funzionare senza intoppi, segno che il guasto è strettamente collegato all’impostazione più elevata e non al brano in sé o al computer su cui gira il programma.

Le soluzioni classiche, quelle che di solito si tentano per prime quando qualcosa smette di funzionare, sembrano servire a ben poco. Riavviare l’applicazione non risolve, e lo stesso vale per una reinstallazione completa. Nemmeno la disattivazione dell’accelerazione hardware, spesso indicata come rimedio per diversi problemi dei software desktop, avrebbe dato risultati utili in questa circostanza.

Qualcuno è comunque riuscito a trovare una scappatoia. In almeno un caso il problema è stato aggirato facendo partire la riproduzione dallo smartphone e trasferendola solo in un secondo momento al computer. Funziona, a quanto pare, ma si tratta senza dubbio di un espediente poco pratico, decisamente scomodo da ripetere ogni volta che si vuole ascoltare un brano in qualità lossless dalla scrivania.

Fonte: TecnoAndroid