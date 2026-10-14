Google Wallet, nuovo aggiornamento: si prepara a scansionare le ricevute

Google Wallet si rinnova con alcune funzioni pensate per rendere più semplice la gestione delle spese quotidiane. Le novità arrivano insieme all’aggiornamento dei Google Play Services v26.40 e la più curiosa è senza dubbio la scansione delle ricevute, affiancata da notifiche con i nomi dei commercianti finalmente più leggibili e da un centro messaggi integrato nell’app. Anche Google Pay su Chrome per Android riceve un ritocco che punta a velocizzare il momento del pagamento online.

Google Wallet e la scansione delle ricevute

La funzione destinata ad attirare più attenzione riguarda la possibilità di acquisire gli scontrini direttamente dentro Google Wallet, aggiungendoli all’app senza dover trascrivere a mano le informazioni. Chi tiene sotto controllo le uscite o preferisce conservare in un unico posto i dettagli dei propri acquisti potrebbe trovarla parecchio comoda, soprattutto nel monitoraggio delle spese di tutti i giorni.

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Per ora però il quadro è incompleto. Google non ha fornito indicazioni sul funzionamento della scansione delle ricevute e nemmeno sulla sua effettiva disponibilità per l’intera platea di utenti. Il registro delle modifiche conferma che la funzione è in arrivo ma non chiarisce in che modo gli scontrini verranno acquisiti e poi organizzati all’interno del portafoglio digitale.

Un cambiamento più discreto, ma non per questo trascurabile, riguarda le notifiche delle transazioni. I nomi dei commercianti dovrebbero comparire in forma più chiara così da riconoscere al volo l’attività presso cui è stato effettuato un pagamento. L’obiettivo è evitare quei piccoli dubbi che capitano quando sullo smartphone appare una sigla poco comprensibile al posto del nome del negozio.

L’app accoglierà poi un centro messaggi interno. Anche su questo punto il changelog resta piuttosto vago e non specifica quali comunicazioni verranno raccolte nella nuova sezione né come saranno mostrate agli utenti.

Vale la pena ricordare che in passato erano già spuntate tracce di una sezione chiamata Aggiornamenti, su cui Google stava lavorando. Quella schermata potrebbe ospitare avvisi relativi ai pass e ad altri elementi recuperati in automatico da Gmail, ma al momento non ci sono conferme che si tratti dello stesso centro messaggi appena annunciato per Google Wallet.

Google Pay su Chrome per Android e le altre novità

L’aggiornamento non si limita al portafoglio digitale. Anche Google Pay su Chrome per Android riceve una modifica che punta a snellire una parte del processo di acquisto sul web. Quando gli utenti condividono con un commerciante i propri dati di contatto potranno saltare l’interfaccia di richiesta di pagamento, riducendo così i passaggi necessari durante il checkout. Google non ha però ancora illustrato nel dettaglio come funzionerà la nuova opzione.

Le novità dedicate a Wallet e Google Pay compaiono nel registro dei Google Play Services v26.40 e secondo la documentazione interessano i dispositivi Android. Le indicazioni disponibili non bastano però a stabilire se tutte le funzioni siano già attive o se la distribuzione richiederà ancora un po’ di tempo.

Lo stesso changelog include anche altri interventi sui servizi dell’azienda. Sul fronte del Play Store la versione 53.6 introduce Ask Play, uno strumento che permette di ottenere riepiloghi e citazioni dirette tratte dalle recensioni degli utenti per trovare risposte alle proprie domande sulle applicazioni. Arrivano inoltre nuovi tag per filtrare i contenuti basati sull’intelligenza artificiale nei post delle community e la possibilità di ritrovare nel Centro abbonamenti i contenuti delle app installate per cui risulta attivo un abbonamento.

Fonte: TecnoAndroid