Ask YouTube arriva su iOS e Android: ricerca conversazionale

Cercare un video su YouTube somiglia sempre di più a una normale conversazione. La funzione Ask YouTube sta arrivando nell’app YouTube per iOS e Android negli Stati Uniti e permette di porre domande in linguaggio naturale anche quando si è fuori casa, senza dover per forza stare davanti al computer o al televisore. È un passo che porta lo strumento direttamente nelle tasche degli utenti, dove ormai passa gran parte del tempo speso sulla piattaforma.

Il percorso è stato piuttosto graduale. Google aveva presentato ufficialmente la novità a maggio durante il Google I/O, dopo averla fatta provare in anteprima agli abbonati Premium. All’inizio si trattava di uno strumento sperimentale di ricerca integrato nella barra principale di YouTube, disponibile soltanto sul sito web e sulle piattaforme dedicate ai televisori.

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Come funziona Ask YouTube e che tipo di domande capisce

L’idea di fondo è semplice. Invece di digitare due o tre parole chiave sperando che l’algoritmo indovini cosa si sta cercando, si formula una richiesta come la si farebbe a un amico esperto. Qualche esempio rende bene l’idea della ricerca conversazionale. Si può chiedere un tutorial passo dopo passo su come sostituire la batteria di Google Pixel 8 Pro oppure trovare video che spieghino in parole semplici come funziona la memoria ad alta larghezza di banda. C’è spazio anche per richieste più specifiche, come i video di confronto che mettono alla prova le fotocamere di iPhone 15 Pro Max e Pixel 8 Pro.

Google ha spiegato che questo strumento di ricerca ripensato in chiave conversazionale consente di fare domande complesse, di affinare i risultati con richieste successive e di ricevere risposte in un formato interattivo. Il tutto vale sia quando si è in movimento sia quando si usano i comandi vocali comodamente seduti sul divano.

L’azienda ha anche condiviso qualche curiosità sull’uso reale della funzione. Tra le richieste arrivate con il nuovo formato ci sono quelle su come realizzare da sé i propri costumi di Halloween, una domanda decisamente di stagione, e quelle su come tagliarsi la frangia da soli.

Dove trovare il pulsante Ask prima, durante e dopo un video

Usare Ask YouTube sullo smartphone richiede pochi tocchi. Basta aprire l’app, selezionare la ricerca e poi premere su Chiedi. A quel punto si scrive la domanda in modo naturale e si riceve una risposta che contiene le informazioni richieste, a volte accompagnate da spezzoni di video pertinenti.

Lo strumento torna utile anche mentre si guarda qualcosa. Sotto il player compare il pulsante Chiedi, riconoscibile dalla classica icona scintillante di Gemini, posizionato tra i tasti Condividi e Scarica. In alcuni casi vengono proposti suggerimenti già pronti come la richiesta di riassumere il video. Se il pulsante non è visibile, conviene dare un’occhiata al menu con i tre puntini.

Google sta inoltre estendendo la funzione nella pagina di visione anche agli Shorts e alle dirette streaming, così da offrire risposte immediate mentre l’azione è ancora in corso. All’apertura di Ask YouTube l’intelligenza artificiale generativa crea suggerimenti contestuali basati sul contenuto del video appena visto, mentre in basso resta disponibile una barra di testo libera in cui digitare una domanda personalizzata.

Che si stia cercando un video preciso o che si voglia chiarire un dubbio su ciò che si sta guardando, ora è possibile rivolgersi a YouTube con parole proprie anche lontano da casa. Per il momento però Ask YouTube su web, televisori e dispositivi mobili resta disponibile soltanto negli Stati Uniti.

Fonte: TecnoAndroid