Evento Apple a Los Angeles: due giorni per provare le novità

Apple si prepara a vivere un ottobre particolarmente intenso, con una serie di lanci che dovrebbero partire già domani e un evento Apple dal vivo pensato per mostrare da vicino i nuovi dispositivi. Le ultime indiscrezioni descrivono un calendario fitto di novità, senza però le classiche presentazioni dedicate a ciascun prodotto. Qualcosa di fisico, da vedere e toccare con mano, comunque ci sarà, ed è proprio questo il dettaglio che rende diverso il piano della Mela per le prossime settimane.

A tracciare il quadro è Mark Gurman, considerato da tempo una delle voci più affidabili quando si parla dei progetti dell’azienda californiana. Secondo le sue informazioni sarebbe in preparazione un appuntamento di due giorni a Los Angeles nell’ultima settimana del mese, per la precisione martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. L’invito non sarebbe rivolto al grande pubblico ma esclusivamente a media e creator, con un accento molto marcato proprio su questi ultimi. Un segnale piuttosto chiaro di quanto il colosso di Cupertino punti oggi sui creatori di contenuti per raccontare i propri prodotti, affiancandoli alla stampa tradizionale.

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Niente show preregistrato, spazio alla prova dal vivo

Il cuore dell’iniziativa sarebbe l’esperienza diretta. Durante le due giornate californiane gli ospiti avrebbero infatti la possibilità di provare i nuovi dispositivi in prima persona, maneggiandoli e osservandoli da vicino invece di limitarsi a guardarli scorrere su uno schermo. Una formula che ricorda da vicino quanto dovrebbe accadere già domani a New York, in occasione del debutto del nuovo hub per la smart home dell’azienda. Sul nome definitivo di questo prodotto non c’è ancora certezza assoluta: si parla con buona probabilità di HomeView, anche se nelle indiscrezioni circola pure la denominazione HomePad.

Tanto per sgombrare il campo da equivoci, non è prevista una delle consuete produzioni preregistrate ad altissima qualità che negli ultimi anni sono diventate lo standard per le presentazioni della casa, a partire da quelle dedicate ai nuovi iPhone. Niente video patinati con riprese spettacolari e transizioni studiate al millimetro, quindi. L’approccio scelto per questo evento Apple sembra puntare piuttosto su un contatto più diretto e meno mediato tra i prodotti e chi dovrà poi parlarne al proprio pubblico, che si tratti di giornalisti o di creator.

Un mese ricco di annunci per la Mela

Il periodo che si apre domani dovrebbe quindi essere tra i più movimentati dell’anno per la società di Cupertino. Oltre all’hub domestico atteso a New York, entro la fine di ottobre sono previsti altri annunci, che arriverebbero senza grandi palcoscenici dedicati a ciascuno. L’appuntamento di Los Angeles avrebbe proprio il compito di riunire in un unico luogo tutte le novità presentate nel corso del mese, offrendo agli invitati l’occasione di provarle una dopo l’altra.

Fonte: TecnoAndroid