Gli AI companion stanno aprendo una fase nuova nel rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale. Non si tratta più soltanto di assistenti digitali a cui chiedere un’informazione o affidare un compito pratico. Questi sistemi vengono pensati per fare compagnia, per dialogare con continuità e per occupare uno spazio che fino a poco tempo fa apparteneva solo alle persone. Il fenomeno porta con sé opportunità concrete e rischi altrettanto reali, e soprattutto fa nascere una vera e propria categoria di rapporto digitale che prima semplicemente non esisteva.

Dalla solitudine alla compagnia artificiale

Il primo punto da cui partire è la solitudine. È proprio lì che i compagni virtuali trovano terreno fertile, perché offrono una presenza sempre disponibile, a qualsiasi ora e senza le complicazioni che accompagnano qualunque legame tra persone. Per chi vive momenti di isolamento l’idea di avere qualcuno con cui parlare, anche se quel qualcuno è un software, può rappresentare un sollievo tutt’altro che banale.

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Qui però la questione si fa delicata. Un interlocutore che non si stanca mai e non ha esigenze proprie è molto diverso da un amico o da un partner in carne e ossa. La relazione con un compagno artificiale cambia così la natura stessa dello scambio. Ascoltare e rispondere diventano gesti senza attrito, e proprio questa facilità è insieme il punto di forza e il punto debole dell’intera esperienza.

Il nodo della compiacenza algoritmica

Tra i rischi più discussi c’è la cosiddetta compiacenza algoritmica. Un sistema progettato per piacere tende a dare ragione, a assecondare, a evitare il conflitto. Nel breve periodo può sembrare una qualità, visto che nessuno ama sentirsi contraddetto. Le relazioni artificiali costruite su questo meccanismo rischiano però di offrire uno specchio troppo accomodante, dove il confronto vero e la frizione che fa crescere vengono meno. Nelle relazioni umane il disaccordo ha un ruolo preciso. Costringe a rivedere le proprie posizioni, a mettersi nei panni dell’altro, a negoziare. Quando l’interlocutore digitale smussa ogni spigolo, quell’esercizio scompare quasi del tutto. Ed è qui che si gioca una parte importante della discussione sugli AI companion, perché la differenza tra conforto e chiusura in una bolla rassicurante può essere più sottile di quanto appaia.

Nuove capacità relazionali e domande aperte

Il quadro non è fatto solo di ombre. Accanto ai pericoli emerge anche la possibilità di sviluppare nuove capacità relazionali. Un dialogo con un’intelligenza artificiale può diventare una sorta di palestra, uno spazio protetto dove esercitarsi a esprimere emozioni, a trovare le parole giuste o a superare qualche timidezza prima di affrontare situazioni reali. In questa chiave lo strumento non sostituisce i rapporti umani ma potrebbe, almeno in parte, aiutare a prepararli.

Tutto dipende dall’uso e dall’equilibrio con cui questi compagni digitali entrano nella quotidianità. La stessa tecnologia può sostenere oppure isolare, allenare oppure impigrire. Ed è proprio questa ambivalenza a rendere il tema così interessante e allo stesso tempo così complesso da inquadrare. Quello che emerge con chiarezza è che gli AI companion non sono un semplice prodotto tecnologico in più. Si tratta di una forma di legame inedita, che mette in discussione categorie date per scontate fino a ieri. Questa nuova tipologia di rapporto digitale solleva interrogativi profondi sulla natura e sul valore delle nostre esperienze affettive, su che cosa significhi davvero sentirsi ascoltati e su quale peso dare a un legame quando dall’altra parte c’è una macchina.

Fonte: TecnoAndroid