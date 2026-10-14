X Files di Ryan Coogler, Hulu ordina la stagione completa

Il nuovo capitolo di X Files firmato da Ryan Coogler è ufficialmente realtà. Hulu ha infatti dato il via libera a una stagione completa del progetto dopo aver approvato soltanto l’episodio pilota lo scorso febbraio. Per gli appassionati della storica serie sul paranormale è la conferma che il ritorno nell’universo degli agenti dell’FBI alle prese con l’inspiegabile non si fermerà a un semplice esperimento.

Coogler e il nuovo X Files tra reboot e sequel

Coogler, reduce dal successo di Sinners, ha scritto e diretto personalmente il pilota e resterà a bordo come produttore esecutivo per tutti gli episodi successivi. Sulla trama si sa ancora pochissimo. Le parole del regista però lasciano intuire che non si tratti di un reboot totale quanto piuttosto di una sorta di seguito. Coogler lo ha definito un “nuovo capitolo” e ha spiegato che la squadra voleva rendere omaggio a tutto ciò che ha permesso alla serie originale di entrare nel cuore di così tante persone, cercando allo stesso tempo una propria strada per entrare in quel mondo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Entrambe le strade nascondono qualche insidia. La serie originale è andata avanti per ben 11 stagioni, costruendo una mitologia talmente intricata e stravagante che sarebbe impossibile pretendere che il pubblico ne ricordi ogni dettaglio. Dall’altra parte il pubblico tende a non vedere di buon occhio i rifacimenti completi di titoli molto amati, soprattutto quando sono andati in onda in un’epoca che buona parte degli spettatori ricorda ancora bene. Ecco perché la formula del sequel potrebbe rappresentare un compromesso sensato tra novità e continuità.

Il cast e la squadra dietro le quinte

Qualche certezza in più riguarda il cast. I protagonisti saranno Danielle Deadwyler e Himesh Patel, chiamati a interpretare due agenti dell’FBI che non si chiamano Mulder e Scully. I loro personaggi vengono descritti come due agenti pluridecorati ma profondamente diversi tra loro, destinati a stringere un legame inatteso quando vengono assegnati a una divisione chiusa da tempo e dedicata ai casi legati a fenomeni inspiegabili. Una premessa che ricalca da vicino lo spirito della serie madre e che difficilmente lascerà indifferenti i fan di vecchia data.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare la guida creativa quotidiana del progetto non sarà affidata a Coogler. Il ruolo di showrunner spetta infatti a Jennifer Yale, sceneggiatrice con un curriculum di tutto rispetto nel panorama televisivo. Nel suo percorso figurano titoli come Legion, See, Dexter e Your Friends & Neighbors, insieme a molte altre produzioni.

Va detto che l’ordine di una stagione completa non era affatto scontato, nonostante la popolarità di Coogler e il peso di un marchio come X Files. Hulu aveva dato luce verde anche al pilota di una serie sequel di Buffy l’ammazzavampiri, diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao. Alla fine però la piattaforma ha deciso di non proseguire con quel progetto.

Fonte: TecnoAndroid