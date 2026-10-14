GTA 6, la versione fisica potrebbe includere la mappa di Leonida

Chi aspetta di stringere tra le mani l’edizione fisica di GTA 6 dovrà fare i conti con una scatola un po’ diversa dal solito. Dentro la custodia, infatti, non ci sarà alcun disco. Al suo posto troverà spazio un codice da riscattare per avviare il download del gioco dagli store digitali di PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Eppure proprio quella confezione, almeno stando a una foto circolata nelle ultime ore, potrebbe nascondere un piccolo regalo pensato per i fan più affezionati: la mappa di Leonida, lo Stato immaginario costruito da Rockstar che comprende anche Vice City.

La formula scelta per la versione da scaffale non è una novità assoluta nel mondo dei videogiochi, ma nel caso di Grand Theft Auto VI pesa parecchio. Parliamo di uno dei titoli più attesi in assoluto, e la scelta di affidarsi a un semplice codice nella scatola ha lasciato più di qualcuno con l’amaro in bocca. Una mappa fisica, in questo senso, cambierebbe un po’ la percezione del prodotto e darebbe a chi compra in negozio qualcosa di concreto da conservare.

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La foto scattata in un negozio GameStop

Credits: TecnoAndroid

Tutto parte da un’immagine pubblicata sui social e scattata all’interno di un punto vendita della catena GameStop. Nella fotografia compare un riferimento alla presenza di una mappa da collezione inserita nella versione fisica di GTA 6, quella appunto con il codice nella confezione. Un dettaglio che, se confermato, farebbe la felicità di tanti appassionati.

Va detto chiaramente che per ora si tratta di un rumor. Non esiste una comunicazione ufficiale da parte di Rockstar e la notizia si basa esclusivamente su quanto mostrato in quello scatto. Detto questo, l’indiscrezione ha già fatto il giro della community, anche perché il materiale arriva direttamente da un rivenditore e non da una semplice voce di corridoio. Il conto alla rovescia intanto prosegue: mancano soltanto 36 giorni all’uscita del gioco.

Per quanto riguarda l’Italia c’è un particolare da ricordare. I negozi che un tempo portavano l’insegna GameStop oggi si chiamano Gamelife, un cambio di nome arrivato dopo l’acquisizione della catena da parte di Cidiverte. Chi dalle nostre parti volesse cercare la confezione di GTA 6 in uno di questi punti vendita dovrà quindi orientarsi con il nuovo marchio.

Perché la mappa di Leonida interessa ai collezionisti

Le mappe cartacee hanno una lunga tradizione nella serie e per molti giocatori rappresentano un oggetto quasi affettivo, il classico extra da appendere al muro o da riporre con cura insieme alla scatola. Per i collezionisti un elemento del genere avrebbe un valore particolare, soprattutto in un’edizione che altrimenti si limiterebbe a contenere un codice di attivazione.

Leonida è lo Stato ricreato da Rockstar per questo nuovo capitolo e al suo interno trova posto Vice City, la città che i fan della saga conoscono bene. Avere sotto gli occhi la sua mappa, anche in formato fisico, aiuterebbe a farsi un’idea dell’estensione del territorio e dei luoghi che sarà possibile esplorare. Un motivo in più per scegliere la confezione da negozio rispetto al semplice acquisto digitale.

Al momento, comunque, l’unica certezza riguarda il contenuto principale della scatola. La versione fisica di GTA 6 arriverà sugli scaffali con il codice per scaricare il gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mentre la presenza della mappa di Leonida resta legata alla foto scattata in quel negozio GameStop.

Fonte: TecnoAndroid