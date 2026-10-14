OPPO FIND X10 SERIES: ecco i nostri scatti in anteprima col Pro Max

La nuova OPPO Find X10 Series punta a ridefinire la fotografia da smartphone, concentrandosi soprattutto sulla naturalezza delle immagini e sulla fedeltà dei colori. Abbiamo avuto l’opportunità di mettere le mani in anteprima su OPPO Find X10 Pro Max, il modello più avanzato della famiglia, e di realizzare alcuni scatti per mostrarvi le potenzialità del suo comparto fotografico.

La filosofia di OPPO è quella di avvicinare il più possibile il risultato fotografico alla scena originale, limitando gli interventi software che rischiano di alterare colori, dettagli e illuminazione. Un approccio che coinvolge sia l’hardware sia i nuovi algoritmi di elaborazione delle immagini.

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OPPO Find X10 Pro Max: tre fotocamere da 200 MP

Credits: TecnoAndroid

Il protagonista della nostra anteprima è OPPO Find X10 Pro Max, che introduce un sistema fotografico Triple 200 MP, il primo del settore secondo quanto dichiarato dall’azienda. Una configurazione che comprende tre sensori da 200 megapixel, destinati alla fotocamera principale, all’ultra-grandangolare e al teleobiettivo.

Il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, sfrutta il nuovo LUMO True Image Engine, un sistema che gestisce l’elaborazione delle fotografie attraverso tre tecnologie dedicate.

La prima è LUMO Hyper Pixel Engine, che consente di acquisire automaticamente immagini da 26 MP, dall’ultra-grandangolo fino allo zoom 9,9x, quando le condizioni di illuminazione lo permettono. Con poca luce, invece, il dispositivo passa a 12 MP per ridurre il rumore digitale.

La modalità Hasselblad Hi-Res permette inoltre di scattare fotografie da 50 MP a cinque lunghezze focali differenti, arrivando fino a 200 MP con i sensori compatibili.

Colori più realistici e maggiore attenzione ai dettagli

OPPO Find X10 Pro Max integra anche una nuova fotocamera True Color, che utilizza un sistema multispettrale a 24 canali e tecnologie capaci di raggiungere una gamma dinamica fino a 15 EV.

Il LUMO True Color Engine lavora sulla riproduzione cromatica, con particolare attenzione alle tonalità della pelle, al cielo e alla vegetazione. L’obiettivo è evitare colori eccessivamente saturi, mantenendo una resa più vicina a quella percepita dall’occhio umano.

A completare il sistema troviamo LUMO Natural Tone Engine, che interviene sulla gestione di luci, ombre e contrasti. Questa tecnologia è pensata soprattutto per le situazioni fotografiche più complesse, come i ritratti in controluce, dove è importante conservare i dettagli senza compromettere l’atmosfera originale.

I nostri scatti in anteprima con OPPO Find X10 Pro Max

Abbiamo avuto la possibilità di utilizzare OPPO Find X10 Pro Max prima di approfondirne tutte le caratteristiche e abbiamo realizzato una serie di fotografie per mostrare direttamente ciò che il suo comparto fotografico è in grado di offrire.

Gli scatti che condividiamo rappresentano un primo contatto con le nuove tecnologie sviluppate da OPPO insieme a Hasselblad e permettono di osservare la resa fotografica del dispositivo attraverso immagini realizzate durante la nostra prova.

L’attenzione dell’azienda non si concentra quindi esclusivamente sul numero di megapixel, ma anche sulla capacità di conservare texture, colori e rapporti naturali tra luci e ombre.

In attesa di un’analisi più approfondita, lasciamo spazio alle fotografie che abbiamo realizzato personalmente con OPPO Find X10 Pro Max, così da offrire un primo sguardo concreto alle capacità del nuovo smartphone.

Fonte: TecnoAndroid