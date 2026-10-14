YouTube sta lavorando a qualcosa che riguarda la propria icona, o almeno è quello che lasciano pensare tre nuove icone comparse senza preavviso nell’ultimo aggiornamento dell’app. Non c’è stato nessun annuncio ufficiale e nemmeno una spiegazione da parte dell’azienda. Ci sono solo alcuni elementi grafici in più e qualche riga di codice che fa intuire un possibile cambiamento nel modo in cui il logo potrebbe apparire sugli smartphone degli utenti.

Non succede tutti i giorni, è vero, ma ogni tanto anche le applicazioni più usate decidono di sperimentare un nuovo look per la propria icona. A volte dietro c’è un’operazione di ampio respiro, come quando Google rivede da cima a fondo il proprio linguaggio di design e di conseguenza aggiorna l’aspetto dei suoi servizi. Altre volte la motivazione è molto più leggera, come nel caso di Spotify, che in passato ha semplicemente cavalcato una tendenza del momento. Nel caso di YouTube però il motivo non è affatto chiaro e le ipotesi restano aperte.

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Cosa dice il codice dell’app di YouTube

L’elemento più interessante non sono tanto le icone in sé quanto i riferimenti trovati nel codice dell’app. Alcune stringhe parlano infatti di preferenze per l’icona, un dettaglio che fa pensare a una funzione ben precisa. In pratica gli utenti potrebbero ricevere la possibilità di scegliere quale versione del logo visualizzare sulla schermata principale del telefono, invece di dover accettare quella predefinita.

Si tratterebbe di una forma di personalizzazione semplice ma piuttosto apprezzata, perché permette a ciascuno di adattare l’aspetto del dispositivo ai propri gusti. Al momento comunque YouTube non ha confermato nulla e le tre icone restano nascoste all’interno dell’aggiornamento, senza che sia possibile attivarle in modo ufficiale. La presenza di questi file indica soltanto che il lavoro è in corso, non che la funzione arriverà davvero o in quali tempi.

Va ricordato infatti che non tutto ciò che compare nel codice di un’applicazione finisce poi per essere distribuito al pubblico. Capita spesso che le aziende preparino novità che vengono modificate strada facendo, rimandate oppure abbandonate del tutto. Anche per le nuove icone di YouTube vale lo stesso discorso e per ora l’unico dato concreto è la loro presenza nell’ultima versione dell’app.

Una possibile esclusiva per gli abbonati Premium

C’è poi un altro interrogativo che riguarda il pubblico a cui questa opzione sarebbe destinata. Non è chiaro se la scelta dell’icona sarà disponibile per tutti oppure se diventerà una funzione riservata agli abbonati Premium. Nel codice non emergono indicazioni precise in un senso o nell’altro, quindi entrambe le strade sembrano possibili.

L’ipotesi di un’esclusiva legata all’abbonamento non sarebbe del tutto sorprendente, visto che servizi di questo tipo tendono a premiare chi paga con piccoli extra pensati per rendere l’esperienza più curata. D’altra parte una funzione così semplice potrebbe anche essere offerta a tutti gli utenti come modo per rinnovare l’immagine dell’app senza imporre un unico logo. Al momento però YouTube Premium resta soltanto una delle opzioni sul tavolo e nessun dettaglio permette di capire quale direzione prenderà l’azienda. Per ora quindi le tre icone rimangono un piccolo mistero nascosto nell’ultimo aggiornamento di YouTube, accompagnato da riferimenti nel codice che parlano di preferenze per l’icona e da un dubbio ancora aperto sulla possibilità che la funzione sia riservata a chi paga l’abbonamento.

Fonte: TecnoAndroid