Spotify audiolibri in Italia: 12 ore al mese incluse in Premium

Spotify ha scelto la Fiera del Libro di Francoforte per annunciare una svolta di peso, ovvero l’espansione globale degli audiolibri, che entro la fine del 2026 passeranno dagli attuali 22 mercati a oltre 180 paesi. Nella lista c’è anche l’Italia, dove l’accesso al servizio arriverà attraverso il piano Premium. Per chi ama ascoltare storie in cuffia è senza dubbio una notizia interessante.

Il catalogo è già piuttosto corposo e supera i 350.000 titoli in oltre 120 lingue, con nuove raccolte in italiano, spagnolo, portoghese, polacco e altre ancora. C’è poi un dettaglio che riguarda da vicino il mondo editoriale, perché tutte le partnership con editori e autori sono non esclusive. In pratica chi decide di pubblicare sulla piattaforma resta libero di farlo anche altrove, senza vincoli di alcun tipo.

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Come funzionano gli audiolibri di Spotify in Italia

Le modalità di accesso cambiano in base al mercato. In Italia, così come in Spagna, Portogallo, Brasile, Messico e altri paesi, chi ha un abbonamento Premium trova 12 ore di ascolto al mese già comprese nel piano. Per chi divora libri a ritmo serrato quella soglia potrebbe però stare un po’ stretta, ed è qui che entra in gioco Audiobooks+, un componente aggiuntivo che garantisce ore extra ogni mese.

In Africa, Asia e Argentina il discorso è diverso, dato che Audiobooks+ rappresenta l’unica porta d’ingresso al catalogo. In alternativa resta sempre possibile acquistare singoli titoli e conservarli per sempre nella propria libreria, con prezzi che variano da paese a paese.

Il servizio aggiuntivo, del resto, sta andando decisamente bene. In poco più di un anno dal lancio Audiobooks+ ha superato un milione di abbonati, con ricavi ricorrenti annui oltre gli 85 milioni di euro. Non male per un’offerta che in molti consideravano ancora di nicchia.

Qualche novità arriva anche per gli studenti. A novembre gli iscritti al piano Student in Irlanda, Belgio, Austria e Finlandia potranno sfruttare Audiobooks+ per aggiungere ore di ascolto, e l’azienda prevede di estendere questa possibilità ad altri mercati nel corso del prossimo anno.

Ascolti in crescita e un Page Match più completo

A spiegare il senso di questa strategia ci ha pensato Owen Smith, VP Audiobooks di Spotify, con parole che puntano dritto al rapporto tra le persone e la lettura: “I libri cambiano il modo in cui vediamo il mondo e le persone che lo abitano. Per molte persone, gli audiolibri sono il modo per tornare a leggere, in metropolitana, durante una passeggiata o alla fine di una lunga giornata.”

Dietro l’accelerazione ci sono numeri piuttosto eloquenti. Nell’ultimo anno gli ascoltatori mensili di audiolibri sulla piattaforma sono cresciuti di quasi il 40%, mentre le ore di ascolto complessive sono aumentate del 30%. Dati che aiutano a capire perché il colosso dello streaming abbia deciso di spingere così tanto sull’espansione internazionale.

Arriva infine un aggiornamento per Page Match, lo strumento che consente di passare senza interruzioni tra la versione cartacea, l’ebook e l’audiolibro dello stesso titolo. Fino a oggi la sincronizzazione della posizione avveniva tramite il codice ISBN ma mancava il supporto ai numeri di pagina. Questa funzione è stata ora aggiunta e risponde a quella che era la richiesta più frequente da parte degli utenti.

Lo strumento è disponibile in oltre 30 lingue e dal debutto avvenuto a febbraio è già stato utilizzato da più di un milione di lettori.

Fonte: TecnoAndroid