Split Fiction per PS5 al minimo storico su Amazon: sconto del 34%

Chi è alla ricerca di un’avventura cooperativa da vivere in due ha un ottimo motivo per dare un’occhiata ad Amazon. Split Fiction per PS5 è infatti disponibile a 32,99 € al posto dei 49,99 € del prezzo consigliato, con uno sconto del 34% che porta il gioco al suo minimo storico per quanto riguarda la versione PlayStation 5. Si tratta di una cifra mai vista prima su questa piattaforma, e per chi aspettava il momento giusto potrebbe essere proprio questo.

Il prezzo di Split Fiction su Amazon e i dettagli dell’offerta

Facendo due conti, il risparmio rispetto al listino ufficiale è di 17 euro tondi. Non si parla di una promozione legata a rivenditori terzi o a venditori poco conosciuti, perché il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Questo significa gestione diretta dell’ordine e tempi di consegna contenuti, con il pacco che arriva a casa nel giro di pochi giorni. Un dettaglio non da poco per chi preferisce avere la copia fisica sullo scaffale e magari organizzare una serata di gioco senza dover aspettare settimane.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il fatto che Split Fiction abbia raggiunto questa soglia di prezzo proprio su PS5 lo rende una proposta interessante anche per chi non era del tutto convinto a pagarlo a prezzo pieno. Il taglio è consistente e riguarda un titolo che punta tutto sulla collaborazione tra due persone, un genere che su console continua ad avere un suo pubblico affezionato.

Mio e Zoe, due scrittrici intrappolate nelle proprie storie

Al centro del gioco ci sono Mio e Zoe, due scrittrici con caratteri piuttosto distanti tra loro. Le differenze non si fermano alla personalità, perché si riflettono direttamente negli scenari e nelle atmosfere che le due attraversano. Una delle protagoniste ha una passione per la fantascienza, l’altra per il fantasy, e questa contrapposizione diventa il motore di tutta l’avventura.

Le due finiscono intrappolate nelle rispettive storie e devono trovare il modo di uscirne. Ed è qui che entra in gioco l’elemento chiave dell’esperienza: senza la collaborazione non si va da nessuna parte. Ogni passo avanti richiede che entrambe facciano la propria parte, e il gioco è costruito proprio attorno a questo scambio continuo tra i due giocatori.

Lungo il percorso si scoprono mondi straordinari, uno diverso dall’altro, che alternano ambientazioni futuristiche e scenari dal sapore fiabesco. A rendere il tutto ancora più vario ci pensano le abilità, che cambiano spesso e vengono introdotte con regolarità per tenere alta l’attenzione. Il risultato è un’avventura pensata per intrattenere senza pause, con meccaniche che si rinnovano man mano che la storia procede.

Un titolo pensato per giocare in compagnia

Split Fiction dà il meglio di sé quando viene affrontato insieme a qualcun altro. È un gioco che nasce per essere condiviso, che sia con un amico, con il partner o con un familiare, e la sua natura cooperativa è ciò che lo distingue da molte altre produzioni. Giocarlo in solitaria significherebbe perdere buona parte del suo senso.

Chi ha apprezzato It Takes Two troverà qui un terreno familiare, perché l’impostazione e lo spirito sono molto vicini. Anche in quel caso l’esperienza ruotava attorno a due protagonisti costretti a lavorare fianco a fianco, e Split Fiction riprende quella formula portandola in un contesto nuovo, fatto di racconti che prendono vita e di generi narrativi che si scontrano.

Per chi rientra in questa categoria di giocatori, l’offerta attuale rappresenta un’occasione concreta. Split Fiction per PS5 è acquistabile su Amazon a 32,99 €, con consegna prevista in pochi giorni e spedizione gestita direttamente dal colosso dell’ecommerce.

Fonte: TecnoAndroid