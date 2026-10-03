AMD compra World Labs per 7 miliardi: arriva Fei-Fei Li

AMD ha raggiunto un accordo per acquisire World Labs, la società di ricerca sui modelli di intelligenza artificiale fondata tra gli altri da Fei-Fei Li, con un’operazione interamente in azioni dal valore di circa 7 miliardi di euro. Non si tratta soltanto di un’acquisizione societaria. Con il passaggio, Li entrerà in AMD come vicepresidente esecutiva e chief scientist, riportando direttamente alla CEO Lisa Su. Per la chiusura definitiva servirà il via libera delle autorità di regolamentazione, come accade di solito in casi del genere.

Le motivazioni le hanno spiegate le due protagoniste. Secondo Lisa Su, costruire piattaforme di calcolo per la prossima generazione di intelligenza artificiale richiede “una profonda comprensione di come si stanno evolvendo i modelli”. Li, dal canto suo, sostiene che per far avanzare questa tecnologia serva “una stretta collaborazione tra ricerca sui modelli, sistemi e calcolo”. In un messaggio separato ha aggiunto che World Labs ha bisogno di stare “più vicina all’hardware”, perché senza questo legame l’intelligenza artificiale risulta “azzoppata in termini di efficienza”.

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Chi è Fei-Fei Li e cosa fa World Labs

Prima di dare vita a World Labs, Fei-Fei Li si era già imposta come una delle figure più autorevoli nel campo della ricerca sull’intelligenza artificiale. Negli anni Dieci ha guidato il progetto ImageNet, diventato un pilastro del settore, poi ha ricoperto il ruolo di chief scientist per l’intelligenza artificiale e il machine learning in Google Cloud e ha diretto lo Stanford Artificial Intelligence Laboratory. Proprio per questo insieme di contributi diverse istituzioni l’hanno soprannominata “madrina dell’intelligenza artificiale”.

L’azienda sviluppa modelli di intelligenza spaziale capaci di generare, ricostruire e simulare ambienti 3D interattivi, con applicazioni concrete nella robotica e nelle simulazioni. A differenza dei grandi modelli linguistici, centrati sul testo, questi modelli del mondo costruiscono o riproducono scene tridimensionali. Il primo prodotto commerciale è stato Marble, lanciato alla fine dello scorso anno, che crea mondi 3D persistenti e scaricabili partendo da materiale di origine. Le versioni future di Marble saranno alimentate da Atlas, l’ultimo modello sviluppato dalla società.

I rapporti tra le due realtà, peraltro, non nascono adesso. AMD e World Labs collaboravano già per ottimizzare addestramento e inferenza dei modelli, e a febbraio il produttore di chip aveva partecipato al round di finanziamento da circa 850 milioni di euro raccolto dalla startup. Durante il keynote di Su al CES di gennaio, Li aveva raccontato che una parte del modello girava sugli acceleratori Instinct e che il suo team aveva sfruttato sia quell’hardware sia lo stack software ROCm per migliorare le prestazioni. Un lavoro di messa a punto che ha reso World Labs uno dei clienti di punta di AMD, la quale ora afferma che l’operazione contribuirà a definire le proprie future roadmap tecnologiche.

Un’acquisizione da record e la concorrenza di Nvidia

Per dimensioni, quella di World Labs è la seconda acquisizione più importante nella storia di AMD. Davanti c’è solo Xilinx, il progettista di FPGA rilevato nel 2022 per circa 43 miliardi di euro. Gli altri grandi acquisti sono stati decisamente più contenuti: ATI per circa 4,6 miliardi nel 2006, ZT Systems, specializzata in sistemi per l’intelligenza artificiale, per circa 4,2 miliardi nel 2025 e Pensando, attiva nelle soluzioni di rete, per circa 1,6 miliardi nel 2022.

Nel round di inizio anno tra gli investitori figurava anche Nvidia, che però sta già sviluppando Cosmos, una famiglia proprietaria di modelli del mondo open source. All’inizio di questo mese il colosso ha inoltre accettato di acquistare Hugging Face, la piattaforma che ospita e distribuisce modelli aperti, per circa 11 miliardi di euro.

Il team di World Labs proseguirà con la ricerca sui modelli. Le due aziende sostengono che l’accordo rafforzerà un ecosistema di intelligenza artificiale aperto, mentre la startup ha ribadito il proprio impegno verso modelli aperti e ampiamente accessibili. Anche i cofondatori Justin Johnson e Ben Mildenhall resteranno al fianco di Fei-Fei Li nella guida della società, pure dopo che Li assumerà il nuovo incarico in AMD con la chiusura della transazione, prevista entro la fine dell’anno.

Fonte: TecnoAndroid