Amazfit T-Rex 3, Pro e Ultra 2: firmware con ciclo e waypoint

Un nuovo aggiornamento software è in arrivo per Amazfit T Rex 3, T Rex 3 Pro e T Rex Ultra 2, i tre smartwatch di Zepp Health dedicati a chi passa il tempo libero all’aria aperta. Il pacchetto arriva ad appena tre settimane dal rilascio precedente e porta con sé una serie di ottimizzazioni distribuite su più parti del sistema, pensate per rendere l’esperienza d’uso più curata su tutti e tre i modelli.

Per inquadrare la famiglia vale la pena ricordare le tappe. T Rex 3 è stato annunciato a settembre 2024, T Rex 3 Pro ha debuttato a settembre 2025 durante IFA, mentre T Rex Ultra 2 è il più recente, presentato a febbraio 2026. Nonostante l’età diversa, i tre dispositivi ricevono esattamente le stesse novità, segno di una piattaforma software ormai condivisa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia con la versione 6.4.16.3

Il rilascio precedente, cioè la versione 6.3.25.7, aveva già messo parecchia carne al fuoco. Erano arrivati il supporto all’analisi HYROX, la funzione “Impostazioni predefinite per l’atleta”, la gestione di musica e playlist tramite l’app Musica e la compatibilità con il protocollo FTMS per gli allenamenti di ciclismo indoor, accompagnati da tre ottimizzazioni minori.

Ora tocca alla versione 6.4.16.3, la stessa distribuita di recente su Amazfit Active 3 Premium. Gli interventi più visibili riguardano il monitoraggio del ciclo, rivisto sia nell’interfaccia sia negli algoritmi, il supporto a un numero maggiore di icone e tipologie di waypoint e una nuova opzione che consente di attivare o disattivare il raggruppamento automatico durante gli allenamenti di forza. Non si tratta di uno stravolgimento, piuttosto di una serie di ritocchi che toccano sport e funzioni molto diverse tra loro.

Il changelog completo dell’aggiornamento

Il pacchetto viene distribuito tramite il consueto aggiornamento OTA e pesa circa 17 MB. Ecco nel dettaglio tutto ciò che introduce su T Rex 3 Pro, e allo stesso modo su T Rex 3 e T Rex Ultra 2.

Si parte dalla sensibilità al movimento del polso, migliorata durante gli allenamenti. Il monitoraggio del ciclo si presenta invece con un’interfaccia rinnovata, una previsione più affidabile e nuove opzioni di check in per registrare sintomi, umore e abitudini di vita. Per chi nuota in piscina sono stati ottimizzati i grafici relativi all’andatura e alla frequenza delle bracciate, mentre i calcoli degli avvisi di virata sono stati affinati per rilevare più virate e con maggiore precisione.

Completano l’elenco il supporto a più icone e tipi di waypoint, l’opzione per gestire il raggruppamento automatico negli esercizi di forza e una modalità Pickleball ottimizzata, che adesso include anche il conteggio dei colpi.

Come installare l’aggiornamento sugli smartwatch Amazfit

Il download passa dall’app Zepp, direttamente dallo smartphone a cui è associato lo smartwatch o il fitness tracker. La procedura è piuttosto semplice. Basta aprire l’app, entrare nella scheda profilo, toccare il dispositivo interessato e scorrere fino in fondo per selezionare la voce “Aggiornamento di sistema”. A quel punto l’app segnala la disponibilità del nuovo firmware e resta soltanto da confermare download e installazione.

Prima di procedere conviene controllare la batteria, perché lo smartwatch deve avere almeno il 30% di carica residua. L’app Zepp è disponibile sia per smartphone Android attraverso Google Play Store sia per iPhone tramite App Store.

Fonte: TecnoAndroid