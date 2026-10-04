BYD Yangwang HU: l’ammiraglia anti Rolls Royce con coach doors

BYD non si limita più a vendere auto elettriche a prezzi competitivi e adesso punta dritto al lusso più esclusivo. Il marchio di punta Yangwang sta lavorando a una berlina di rappresentanza che, stando alle prime immagini, somiglia moltissimo a una Rolls Royce Phantom. Per la prima volta su un modello del gruppo cinese compariranno anche le portiere posteriori ad apertura inversa, le cosiddette coach doors, da sempre associate al lusso più estremo. Le ambizioni del costruttore, insomma, non vengono nascoste in alcun modo.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo e manca perfino un nome definitivo. All’interno dell’azienda la vettura viene indicata semplicemente con la sigla “HU”. A confermarlo è stato Hu Xiaoqing, general manager di Yangwang, che ha pubblicato alcune immagini su Weibo precisando che la denominazione ufficiale non è ancora stata scelta.

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Ricarica da megawatt e batterie allo stato solido

L’estetica però racconta solo una parte della storia. In uno degli scatti il prototipo compare accanto a una stazione Flash Charging di BYD, un dettaglio che lascia pensare al supporto della ricarica da megawatt, capace di rifornire la batteria in circa 5 minuti. Parliamo di velocità che la gran parte delle elettriche oggi in circolazione non riesce nemmeno ad avvicinare, e non è certo un dettaglio da poco.

La novità che pesa di più riguarda però le batterie allo stato solido. Secondo quanto emerso, questa ammiraglia potrebbe essere la prima BYD a montarle. Da anni vengono considerate una sorta di Santo Graal della mobilità elettrica perché promettono più autonomia, ricariche più rapide e una sicurezza superiore rispetto ai classici accumulatori agli ioni di litio. Il vero ostacolo resta la produzione su scala industriale, un’impresa ancora oggi tutt’altro che semplice.

Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD, ha dichiarato in un’intervista esclusiva che l’azienda si trova “in una posizione di leadership” nello sviluppo di questa tecnologia e che “lo dimostrerà” con il primo veicolo equipaggiato entro il 2027. FinDreams, la divisione che si occupa delle batterie, punta a produrre celle allo stato solido a base di solfuri in lotti limitati proprio nel 2027, per poi passare alla produzione di massa entro il 2030.

Oltre 1.000 CV e un prezzo da Rolls Royce

Sul fronte delle prestazioni la nuova berlina dovrebbe sfruttare la piattaforma e4 di BYD a quattro motori, con una potenza complessiva superiore ai 1.000 CV. Quattro propulsori elettrici e più di mille cavalli su un’auto di rappresentanza non sono esattamente la scelta di chi preferisce passare inosservato. Chi siederà dietro, protetto dalle coach doors, potrà contare su una spinta che poche vetture di questo segmento sono in grado di offrire.

Anche il listino segue la stessa logica. Le stime parlano di oltre 2 milioni di yuan, pari a una cifra compresa tra 250.000 e 300.000 euro circa. Per avere un termine di paragone basta guardare alla Yangwang U7, l’attuale berlina di lusso del marchio, che parte da circa 90.000 euro. Il salto di categoria è enorme e colloca questo modello in concorrenza diretta con Rolls Royce e Bentley, due nomi che da decenni dominano il settore delle auto di rappresentanza.

Per ora non esiste una data di lancio ufficiale e, come detto, nemmeno un nome definitivo. La partita più interessante si gioca sulle batterie allo stato solido, perché BYD potrebbe riuscire a portarle su strada prima di Toyota, Nissan e degli altri costruttori che le promettono ormai da anni.

Fonte: TecnoAndroid