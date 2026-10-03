Truecaller Scam Checker verifica link e numeri sospetti senza app

Con Scam Checker, Truecaller prova a spingersi oltre il semplice riconoscimento delle chiamate. Il nuovo strumento funziona direttamente dal browser e serve a verificare numeri di telefono, link e messaggi sospetti. Non va installata nessuna applicazione e non serve nemmeno un account, perché il servizio si usa senza login. È una risposta abbastanza diretta a un problema che molti conoscono bene: le truffe digitali ormai non passano più soltanto da una telefonata, ma da canali molto più quotidiani e insidiosi.

Basta pensare a quante volte capita di ricevere un messaggio su WhatsApp che sembra innocuo, oppure un SMS dal tono urgente che invita a cliccare subito da qualche parte. Spesso il collegamento imita alla perfezione quello di una banca, di un corriere o di un servizio pubblico. Ed è proprio lì che i classici sistemi di identificazione delle chiamate, per quanto utili, cominciano a mostrare qualche crepa. Riconoscere un numero molesto è una cosa, capire se un link apparentemente legittimo nasconde una trappola è tutta un’altra faccenda.

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Come funziona Scam Checker di Truecaller

L’idea alla base di Scam Checker è quella di rendere il controllo semplice e alla portata di chiunque, anche di chi con la tecnologia non ha grande confidenza. Il procedimento è piuttosto immediato: si incolla nell’apposito spazio un numero di telefono, un indirizzo web oppure il testo di un messaggio che desta sospetti, e lo strumento si occupa del resto. Niente menu complicati né configurazioni particolari.

La parte più interessante riguarda i link. Chi prepara questo genere di raggiri usa spesso indirizzi abbreviati, proprio per nascondere la vera destinazione, oppure costruisce una catena di reindirizzamenti che porta l’utente da una pagina all’altra senza che se ne accorga. Scam Checker espande gli URL accorciati e segue tutti i passaggi fino alla pagina finale. A quel punto confronta la destinazione con il database di rischio di Truecaller e con altri segnali utilizzati per individuare possibili frodi.

In pratica il servizio fa quel lavoro di verifica che in pochi hanno il tempo o le competenze per svolgere da soli. Seguire manualmente una serie di reindirizzamenti, del resto, non è esattamente un’operazione che si fa con leggerezza davanti a un messaggio arrivato mentre si è di corsa. Avere la possibilità di controllare tutto da una pagina web, senza scaricare nulla, abbassa parecchio la soglia d’ingresso.

Disponibilità: si parte dall’India

Sul fronte della disponibilità arriva la nota meno positiva, almeno per chi legge dall’Italia. Nella fase iniziale Scam Checker sarà accessibile soltanto in India, un mercato dove Truecaller è particolarmente diffuso. L’espansione è comunque già in programma e toccherà in seguito altre aree geografiche piuttosto ampie.

Le prossime tappe indicate sono l’America Latina, il Medio Oriente, l’Africa e il Sud Est asiatico. L’Europa, per ora, non compare nell’elenco delle regioni previste per il lancio dello strumento web di Truecaller, che quindi resta fuori dalla prima ondata di distribuzione.

Fonte: TecnoAndroid