Xiaomi, il nuovo termos in titanio che separa tè e acqua

Xiaomi ha arricchito la gamma Mijia con un nuovo termos pensato per chi ama bere tè e infusi preparati al momento, anche lontano da casa. Il prodotto si chiama Mijia Titanium Thermos Cup Tea Water Separation Edition e riunisce in un solo oggetto una borraccia termica da mezzo litro e una camera rimovibile dedicata all’infusione. L’idea alla base è semplice ma piuttosto furba perché punta a tenere le foglie separate dall’acqua, così da decidere in autonomia quando fermare la preparazione.

Chi usa spesso una normale borraccia per il tè conosce bene il limite di questa abitudine. Gli ingredienti restano immersi e l’infusione continua per conto suo, spesso più a lungo del dovuto. Il nuovo termos di Xiaomi prova a superare il problema con un sistema a due scomparti che funziona senza pulsanti né meccanismi complicati, basandosi solo su un gesto molto naturale come girare la bottiglia.

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Come funziona la separazione tra acqua e foglie

Credits: TecnoAndroid

Nella parte superiore trovano posto tè sfuso, scorze, erbe o altri ingredienti a scelta, mentre l’acqua calda rimane nel corpo principale. Per avviare l’infusione è sufficiente capovolgere il termos. A quel punto l’acqua passa attraverso un filtro in titanio e raggiunge la camera trasparente, dove entra finalmente in contatto con le foglie o con gli altri elementi inseriti.

Quando la bevanda arriva all’intensità desiderata basta riportare la bottiglia in posizione verticale. Il liquido scende di nuovo nella parte inferiore e foglie ed erbe restano bloccate in alto, lontane dall’acqua. In questo modo l’infusione non va avanti oltre il necessario e il gusto resta quello scelto al momento della preparazione, senza che il tè continui a macerare nella borraccia.

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La camera superiore è realizzata in Tritan, un materiale plastico di nuova generazione privo di BPA. La trasparenza in questo caso non è un vezzo estetico perché permette di controllare con lo sguardo il colore della bevanda e capire quando è il momento giusto per interrompere il processo. Sul fronte della compatibilità l’azienda cinese cita tè verde, tè nero e oolong, ma anche limone, menta, scorze essiccate e ginseng. Una varietà che rende l’accessorio adatto sia agli appassionati delle foglie tradizionali sia a chi preferisce infusioni più semplici a base di erbe o agrumi.

Titanio quasi puro e un coperchio che cambia funzione

Il corpo principale, il filtro rimovibile e il rivestimento interno del coperchio sono in titanio con un grado di purezza superiore al 99%. La scelta del materiale non è casuale. Xiaomi lo ha preferito per il peso contenuto e per la resistenza alla corrosione, ma soprattutto per l’assenza di quel tipico retrogusto metallico che con altri materiali può comparire e rovinare l’esperienza, un aspetto tutt’altro che secondario quando si parla di bevande dal sapore delicato.

Il progetto della linea Mijia punta anche sulla versatilità. Quando non serve preparare tè o infusi la camera trasparente si può rimuovere del tutto e il coperchio si monta direttamente sul corpo inferiore. Così la borraccia smette di essere un infusore e si trasforma in un normale termos da mezzo litro, con il corpo in titanio che resta lo stesso e cambia soltanto la configurazione della parte superiore.

Fonte: TecnoAndroid