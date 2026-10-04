Specchio smart: speaker Bluetooth e luci LED che cambiano colore

Lo specchio smart sta trasformando uno degli oggetti più comuni della casa, quello davanti a cui ci si pettina, ci si rade o ci si trucca ogni mattina senza pensarci troppo. Anche lo specchio, insomma, ha imboccato la strada dell’evoluzione tecnologica e diventa sempre più intelligente grazie alla comparsa di una serie di funzioni aggiuntive che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate fuori luogo su un accessorio così semplice. Basta digitare Smart mirror in un motore di ricerca per veder spuntare decine di nuovi prodotti, tutti accomunati dalla stessa promessa, cioè ricreare l’atmosfera giusta mentre si osserva il proprio riflesso.

Il cambiamento riguarda soprattutto il bagno e la camera da letto, i due ambienti in cui uno specchio non manca praticamente mai. Ed è proprio lì che questi modelli di nuova generazione provano a ritagliarsi uno spazio, aggiungendo suoni, luci e piccoli accorgimenti pensati per rendere più piacevole un momento quotidiano che di solito passa inosservato.

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Uno speaker Bluetooth dentro lo specchio

Tra le caratteristiche più diffuse c’è la possibilità di collegarsi allo specchio tramite Bluetooth. Quando compare questa voce nella scheda tecnica, quasi sempre significa che all’interno si nasconde un altoparlante integrato. Il funzionamento è quello classico di qualsiasi speaker wireless. Si abbina lo smartphone e si ascoltano la musica o le trasmissioni preferite mentre ci si prepara, senza dover appoggiare il telefono sul lavandino o alzare il volume al massimo per sentire qualcosa sopra il rumore dell’acqua.

Va detto però che in questo caso parlare di un vero e proprio dispositivo smart sarebbe un po’ eccessivo. La connessione Bluetooth resta una funzione di base, utile ma lontana dall’idea di un oggetto davvero intelligente. Il vantaggio concreto è un altro e ha a che fare con la praticità. Avere l’altoparlante già inserito nello specchio vuol dire eliminare un apparecchio in più da accendere, ricaricare e collegare ogni volta. Meno cavi, meno ingombri, e un gesto in meno da ricordare quando si va di fretta.

LIFX SuperColor e l’illuminazione che si adatta alla giornata

Un passo avanti più deciso, almeno sul piano delle funzionalità, arriva con i LED regolabili sia nell’intensità sia nel colore. Qui la luce smette di essere un semplice contorno e diventa parte dell’esperienza. Un esempio arriva direttamente dall’ultimo CES di Las Vegas, dove è stato presentato lo specchio LIFX SuperColor, costruito proprio attorno a questa idea di illuminazione integrata.

I LED di LIFX SuperColor possono essere regolati in base ai diversi momenti della giornata. Al mattino, per esempio, tornano utili per truccarsi con una luce adeguata, mentre la sera si può scegliere un’atmosfera più morbida, con luci soffuse, soprattutto se lo specchio viene sistemato in camera da letto. Una flessibilità che permette di usare lo stesso oggetto in contesti molto diversi senza doverlo cambiare.

Non manca poi un dettaglio che chiunque abbia fatto una doccia bollente conosce bene. Lo specchio integra infatti una funzione antiappannamento, pensata per mantenere la superficie perfettamente nitida anche quando il bagno si riempie di vapore. Niente più asciugamani passati sul vetro o attese per veder sparire la condensa. Sul fronte della connettività, invece, LIFX SuperColor si collega allo smartphone tramite WiFi ed è compatibile con i principali ecosistemi per la casa intelligente, tra cui Apple Home, Amazon Alexa e Google Home.

Fonte: TecnoAndroid