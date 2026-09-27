Quake Champions diventa a pagamento: 10 euro e addio loot box

Dopo nove anni passati a inseguire la formula del gratis con microtransazioni, Quake Champions cambia pelle e diventa un gioco a pagamento: da oggi lo sparatutto arena di id Software si compra su Steam a 10 euro, punto e basta. Niente più battle pass, niente più valute virtuali, niente più casse da aprire sperando nella skin fortunata. Un aggiornamento ha spazzato via l’intera impalcatura da live service, lasciando sul tavolo soltanto il gioco.

La lista delle cose rimosse è lunga e racconta bene quanto fosse stratificata la struttura costruita negli anni. Spariscono il Battle Pass, le sfide settimanali, gli eventi a tempo, il negozio interno, le valute Platinum e Shard, le loot box, le ricompense per gli accessi giornalieri e perfino il sistema di progressione dei campioni. Al loro posto resta una cosa piuttosto semplice da spiegare: si paga una volta e si gioca.

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Tutti i campioni sbloccati fin dal primo avvio

Il cambiamento più concreto per chi entra adesso riguarda proprio i personaggi. Non serve più sbloccarli grindando né comprarli separatamente, perché sono tutti disponibili dall’inizio. Stesso discorso per la gran parte dei contenuti estetici, che passano a essere accessibili a chiunque abbia il gioco. Tra le skin ora libere per tutti ci sono anche alcune delle più riconoscibili, come quelle dedicate a Quake Ranger e a Doom Slayer, il protagonista della serie Doom. Sul fronte dei rimborsi la situazione è a due velocità. Chi aveva acquistato di recente valute premium se le vedrà restituite, mentre chi in passato aveva speso soldi veri per gli oggetti cosmetici non riceverà nulla di analogo, visto che quei contenuti sono ora gratuiti per tutti. Una scelta che, va detto, qualche malumore lo genererà, ma che segue una logica lineare: se l’oggetto non è più esclusivo, non c’è più un valore d’acquisto da riconoscere.

Cosa dice id Software e cosa succede a chi ha già giocato

Nelle note della patch lo studio è stato abbastanza diretto. “L’aggiornamento di oggi segna un nuovo capitolo per Quake Champions, mentre passiamo dal modello free-to-play a un’applicazione a pagamento su Steam”, si legge. E poi la parte che interessa di più ai veterani: “Quake Champions è ora disponibile su Steam a un unico prezzo molto basso. Al momento non sono previsti ulteriori aggiornamenti dei contenuti. Se avete giocato precedentemente a Quake Champions su Steam, la nuova versione comparirà nella vostra Libreria Steam senza costi aggiuntivi.” Tradotto: chi lo aveva già avviato quando era gratuito se lo ritrova in libreria senza dover tirare fuori un centesimo. Una clausola che evita il classico effetto beffa di vedersi chiedere soldi per qualcosa che si era già installato e giocato per anni.

Una comunità ridotta all’osso e un finale annunciato

Il passaggio non arriva a sorpresa. Da parecchio tempo Quake Champions riceveva soprattutto aggiornamenti cosmetici, senza aggiunte di peso, e intanto la comunità si assottigliava. I numeri parlano chiaro: il gioco faticava a superare picchi di 400 giocatori contemporanei, una soglia che per un titolo multiplayer competitivo significa code lunghe e partite difficili da riempire.

In un contesto del genere mantenere in piedi un’economia fatta di valute, negozi e rotazioni stagionali costa più di quanto renda. Abbandonare il modello free-to-play e trasformare tutto in un pacchetto unico a 10 euro è la soluzione più pulita per tenere in vita l’arena shooter senza continuare a rincorrere metriche che non tornano più. Nessun altro contenuto è previsto, almeno per ora, e la dichiarazione dello studio su questo punto è netta.

Resta un gioco che i fan del genere conoscono bene, con il suo movimento rapido, i campioni dalle abilità differenti e quel ritmo da vecchia scuola che id Software aveva provato a impacchettare dentro le regole del live service. Adesso quelle regole non ci sono più. Il titolo è disponibile su Steam.

Fonte: TecnoAndroid