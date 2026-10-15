Smart #2 arriverà anche in stile Brabus: la biposto elettrica si veste di rosso e nero

La nuova Smart #2 avrà anche una versione Brabus, e per chi aspettava il ritorno della biposto cittadina per eccellenza si tratta di una notizia tutt’altro che secondaria. Dopo la presentazione ufficiale andata in scena a Parigi, l’erede moderna della Fortwo si prepara a raggiungere le concessionarie. Accanto alla variante standard arriverà una declinazione più sportiva, pensata per offrire quello spunto in più in accelerazione che ha sempre accompagnato le generazioni precedenti.

Gli automobilisti europei, e quelli italiani in modo particolare, guardano a questo modello con un certo affetto. Del resto nelle città caotiche della Penisola serve un mezzo agile nel traffico e facile da parcheggiare, e la piccola di casa Smart ha costruito proprio su questo la sua fama. La nuova citycar 100% elettrica non rinuncia quindi alla sua anima più pepata. Per adesso sulla pagina ufficiale di Brabus sono comparsi soltanto alcuni dettagli, mentre potenza e prezzo della proposta più grintosa non sono ancora stati comunicati.

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Rosso e nero, un contrasto che non passa inosservato

Credits: TecnoAndroid

Sul piano estetico i tecnici tedeschi hanno scelto un abbinamento netto, con un rosso acceso che si appoggia al nero di base. La firma luminosa resta quella della Smart #2 standard, ma viene arricchita da un anello rosso attorno ai proiettori. La stessa tonalità compare nel logo sul cofano, in alcuni particolari della zona anteriore e negli elementi che decorano i montanti del parabrezza. È solo un’anticipazione, ma lascia intuire con chiarezza la volontà di proporre un prodotto curato e ricercato.

Chi si affida ai preparatori di Brabus cerca prestazioni vivaci, senza però stravolgere troppo l’impostazione stilistica della versione base. Ed è proprio qui che la curiosità cresce. La #2 di serie monta un motore elettrico da 60 kW, circa 82 CV, sufficienti per muoversi con disinvoltura tra le strade strette dei centri urbani. La batteria da 35,8 kWh netti garantisce un’autonomia preliminare di circa 290 km nel ciclo WLTP. Quanto si siano spinti in là gli ingegneri tedeschi per trasformarla in una piccola sportiva capace di stupire, al momento, non è dato sapere.

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La scelta di riportare in vita la due posti ha anche una ragione commerciale piuttosto evidente. Dopo il debutto di #1, #3 e #5, il marchio ha puntato su un ritorno alle origini dal sapore nostalgico, con l’obiettivo di far crescere i numeri di vendita. Prima di arrivare sul mercato la Smart #2 ha affrontato numerosi collaudi, tra cambi di corsia d’emergenza e fondi bagnati a bassa aderenza, macinando chilometri su chilometri per adattarsi a ogni esigenza e contesto di utilizzo.

Prezzo e arrivo in Italia della versione sportiva

I primi teaser mostrano soltanto qualche particolare e per scoprire l’aspetto definitivo della vettura servirà ancora un po’ di pazienza. È probabile che Brabus intervenga con una taratura specifica dell’assetto, mentre sul fronte del listino non ci sono ancora indicazioni concrete. Stando alle indiscrezioni circolate in rete, la variante più sportiva della piccola elettrica potrebbe arrivare già nel 2027.

Un punto di riferimento però esiste. In Italia la Smart #2 parte da 19.990 euro, quindi la Brabus si collocherà inevitabilmente più in alto. Nel panorama delle utilitarie a zero emissioni non si tratta di una proposta particolarmente economica, ma anche le prime Fortwo nacquero con un’impronta esclusiva prima di diventare popolarissime alle nostre latitudini.

Fonte: TecnoAndroid