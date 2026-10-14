Linux 7.4 si prepara ad AMD Zen 6: tre tipi di core nel driver

Il kernel Linux 7.4 si sta già attrezzando per accogliere i processori AMD Ryzen Zen 6, e lo fa con largo anticipo rispetto al loro arrivo sul mercato. Le modifiche in cantiere toccano amdpstate, il driver che gestisce frequenze e politiche energetiche delle CPU AMD più recenti, e mettono in luce un aspetto tutt’altro che scontato. Per sfruttare a dovere i prossimi Ryzen non basterà riconoscere la nuova generazione di chip. Il kernel dovrà distinguere tipologie diverse di core, assegnare a ciascuna parametri energetici specifici e calcolare con maggiore precisione la capacità massima a disposizione.

Da tempo AMD ha avviato una migrazione graduale verso amdpstate, appoggiandosi al Collaborative Processor Performance Control (CPPC) definito da ACPI. Questo meccanismo consente una regolazione molto fine e fa dialogare CPU, firmware e sistema operativo nella scelta del livello di prestazioni più adatto in ogni momento. Con Zen 6 il rapporto acquista ancora più peso, perché le patch pubblicate da AMD mostrano tre categorie di core: performance, dense/efficiency e un nuovo tipo a basso consumo.

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Core diversi sotto lo stesso tetto

Qui sta probabilmente la novità più rilevante. AMD sta spiegando al driver che un core Zen 6 può avere caratteristiche e obiettivi energetici differenti rispetto a quello che gli sta accanto. I performance core puntano alle prestazioni più alte, i dense/efficiency core privilegiano densità ed efficienza, mentre i nuovi core a basso consumo aggiungono un ulteriore livello di differenziazione. Già Linux 7.3 aveva iniziato a muoversi in questa direzione inserendo nel codice la nuova tipologia di core AMD, e con la versione successiva quel lavoro prende forma in modo più concreto.

Una fetta importante dell’intervento riguarda l’Energy Performance Preference (EPP), il parametro con cui il sistema operativo comunica al processore quanto debba spingere sulle prestazioni rispetto al risparmio energetico. Non fissa una frequenza precisa ma funziona piuttosto come un’indicazione sul comportamento desiderato. Quando l’utente o il sistema scelgono un profilo orientato alla potenza, la CPU può rispondere più in fretta ai carichi di lavoro e mantenere un atteggiamento più aggressivo sul fronte delle frequenze.

Supporto pronto prima del lancio, con l’aiuto di Sashiko

Le modifiche sono state inviate al ramo next del sottosistema di power management in vista della finestra di integrazione di Linux 7.4. Se i tempi verranno rispettati il kernel stabile dovrebbe arrivare verso la fine di dicembre 2026, candidandosi così come prima versione davvero indicata per i Ryzen Zen 6 client, il cui debutto è previsto nel 2027. Presentarsi al lancio con il supporto già integrato nel kernel principale vuol dire dipendere meno dalle patch distribuite in seguito dai produttori delle distribuzioni e disporre fin da subito di una base comune. Naturalmente le ottimizzazioni proseguiranno quando arriverà l’hardware reale e sarà possibile misurare consumi, frequenze, temperature e prestazioni su notebook e desktop commerciali. AMD però vuole evitare quanto accaduto con alcune piattaforme del passato, con macchine già in vendita su larga scala e un kernel ancora intento a rincorrerne le caratteristiche.

Nel pacchetto c’è poi un dettaglio curioso. Alcune correzioni nascono da problemi scovati da Sashiko, un sistema di intelligenza artificiale pensato apposta per revisionare le modifiche proposte al kernel Linux. Il progetto è frutto del lavoro di ingegneri Google e di sviluppatori coinvolti nella manutenzione del kernel, e punta ad affiancare ai revisori tradizionali uno strumento capace di analizzare in automatico le patch, ricostruire la storia del codice interessato e cercare regressioni o condizioni limite difficili da notare a prima vista. Può acquisire le modifiche direttamente dalle mailing list Linux oppure da repository Git ed esaminarle con modelli linguistici differenti.

Il nome richiama una tecnica giapponese di cucitura usata tradizionalmente per rinforzare tessuti consumati o riparare punti deboli, e l’analogia regge piuttosto bene. Lo strumento non è nato per sostituire gli sviluppatori né per sfornare codice nuovo a raffica, ma per irrobustire quello esistente attraverso una revisione automatizzata. Nel caso di amd_pstate il suo contributo si è già rivelato prezioso nella gestione delle future CPU AMD, visto che alcune anomalie segnalate dall’agente si sono tradotte in correzioni vere e proprie. L’impiego più promettente sembra proprio quello di moltiplicare l’attenzione dei maintainer, leggendo le patch, confrontandole con anni di modifiche precedenti e segnalando ciò che merita ulteriori verifiche.

Fonte: TecnoAndroid