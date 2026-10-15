Android 17 QPR1 su Pixel 10: animazioni errate, Google indaga

Chi possiede uno smartphone Pixel si trova alle prese con un nuovo fastidio dopo l’arrivo di Android 17 QPR1, l’aggiornamento distribuito da Google a settembre. Da quando la release è approdata sui dispositivi, numerosi utenti segnalano animazioni errate nella schermata Home e in quella delle app recenti. Il problema, almeno per il momento, sembra circoscritto alla serie Pixel 10, e la società di Mountain View ha già fatto sapere di essere al corrente della situazione e di aver avviato le verifiche del caso.

C’è un piccolo paradosso che accompagna da sempre questa famiglia di telefoni. I Pixel sono i primi a ricevere le novità di Android, quindi rappresentano una sorta di vetrina per tutto ciò che Google ha in serbo per il suo sistema operativo. Proprio per questo, però, finiscono spesso per essere anche i primi a incappare nei difetti. Essere in prima fila significa godersi le funzioni nuove prima di tutti gli altri, ma anche fare da apripista quando qualcosa non va per il verso giusto. E con l’aggiornamento di settembre è successo di nuovo.

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Cosa succede alle animazioni dopo Android 17 QPR1

Il comportamento anomalo è stato descritto con precisione da un utente all’interno di una community online dedicata ai telefoni di Google. Il proprietario di un Pixel 10 Pro XL racconta che, quando prova a tornare al launcher partendo da un’app aperta, il telefono non si comporta più come prima. In passato l’applicazione si chiudeva con la classica animazione verso il basso, quella che accompagna in modo fluido il ritorno alla schermata principale. Dopo l’installazione di Android 17 QPR1 invece l’app passa prima per la schermata delle app recenti e poi scivola via verso destra.

Non si tratta di un blocco del sistema o di un malfunzionamento che impedisce di usare il telefono, sia chiaro. Il gesto arriva comunque a destinazione e la Home si apre. Eppure chi utilizza lo smartphone tutti i giorni si accorge subito che qualcosa non torna, perché quel passaggio intermedio rompe la continuità visiva a cui si è abituati. Le animazioni, del resto, non sono un semplice dettaglio estetico. Servono a far capire all’utente dove si trova e cosa sta accadendo, e quando si comportano in modo inatteso l’esperienza complessiva ne risente.

L’icona che resta bloccata e la risposta di Google

Il primo intoppo non è l’unico. Lo stesso utente segnala un secondo comportamento strano, questa volta legato al passaggio dall’interno di un’applicazione alla schermata delle app recenti. In alcune occasioni l’icona dell’app rimane incollata sullo schermo, mentre la panoramica delle applicazioni aperte si apre dietro di lei. Il risultato è un’immagine sovrapposta che resta lì, visibile, mentre il resto dell’interfaccia continua a funzionare sullo sfondo.

Anche in questo caso il difetto non sembra presentarsi ogni volta, ma solo di tanto in tanto. Un dettaglio che rende la faccenda ancora più irritante, perché un errore imprevedibile tende a dare più fastidio di uno sistematico. Le segnalazioni raccolte finora puntano tutte nella stessa direzione e lasciano pensare che i problemi riguardino in particolare i modelli della gamma Pixel 10, anche se non è ancora del tutto chiaro se altri dispositivi siano coinvolti.

Sul fronte della soluzione qualcosa si muove. Google è consapevole del bug che interessa le animazioni della schermata Home e delle app recenti dopo l’aggiornamento di settembre, e ha confermato di avere già avviato un’indagine per individuarne le cause.

Fonte: TecnoAndroid