Tom Holland, per Joe Russo è l’ultima grande star del cinema

Per Joe Russo, regista di Avengers: Doomsday, Tom Holland è nientemeno che “l’ultima grande star del cinema”. Un giudizio pesante, arrivato durante una recente intervista in cui il cineasta ha commentato i risultati ottenuti da Spider Man: Brand New Day, l’ultimo capitolo dedicato all’Uomo Ragno che sta andando decisamente forte nelle sale.

Non si tratta di un complimento buttato lì da un osservatore qualsiasi. Joe Russo e il fratello Anthony sono ormai figure centrali del Marvel Cinematic Universe, avendo firmato alcuni dei film più importanti dell’intera saga come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. E sono proprio loro i registi scelti per guidare il nuovo Avengers: Doomsday, uno dei progetti più attesi dai fan.

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Parliamo quindi di persone che conoscono a fondo i personaggi e l’universo narrativo in questione. Soprattutto, i Russo hanno avuto modo di lavorare direttamente con Holland sul set, dirigendolo in particolare nei film corali dedicati agli Avengers. Quando parlano dell’attore britannico, insomma, lo fanno con cognizione di causa.

Una star del cinema d’altri tempi

La cosa interessante è che l’elogio di Joe Russo va oltre il nuovo film in lavorazione. Il regista si è collegato infatti al grande successo al botteghino di Spider Man: Brand New Day, che nel frattempo continua a macinare incassi davvero impressionanti. Un risultato che, nella sua lettura, ha molto a che fare con la persona scelta per indossare la maschera.

Secondo Russo, Tom Holland riesce a trasmettere qualcosa che pochissimi attori nella storia sono stati capaci di comunicare. Parlando del riscontro del pubblico verso il nuovo film dell’Uomo Ragno, il regista ha spiegato che “c’è in lui un fascino, una genuinità e un calore che toccano davvero il pubblico. È una persona così autentica e le sue interpretazioni sono altrettanto autentiche”. E ancora, l’interprete incarna quel personaggio “in un modo che sembra uscito direttamente dalle pagine dei fumetti”.

Proprio questa capacità di immedesimarsi nel ruolo e di coinvolgere chi guarda sarebbe, sempre secondo il cineasta, “una testimonianza del suo carisma da star“. Russo ha poi rilanciato un concetto già espresso in altre occasioni, ribadendo senza mezzi termini che “l’abbiamo già detto in passato: è l’ultima grande star del cinema”.

Un’energia che pochi hanno avuto

Il ragionamento del regista si spinge ancora più in là, quasi su un piano nostalgico. Per Russo “da Tom Holland scaturisce un’atmosfera d’altri tempi, che sembra provenire da un’epoca ormai scomparsa”. Una sorta di divo vecchio stampo, insomma, capace di riportare sul grande schermo un tipo di presenza che oggi sembra sempre più rara.

Non che manchino i grandi nomi a Hollywood, e lo stesso Russo lo riconosce apertamente. “Ci sono molte grandi star del cinema in giro” ha precisato, aggiungendo però che l’energia dell’attore è diversa e che possiede “quella qualità che pochissime persone hanno mai avuto”. Un riconoscimento che pesa parecchio, considerando da chi arriva e quanti interpreti di primo piano i fratelli Russo abbiano diretto nel corso della loro carriera nel Marvel Cinematic Universe.

Nonostante tutti questi apprezzamenti, le strade di Holland e dei Russo sembrano destinate a restare separate ancora per un po’. Il suo Spider Man, infatti, non dovrebbe comparire né in Avengers: Doomsday né nel successivo Avengers: Secret Wars.

Fonte: TecnoAndroid