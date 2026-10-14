Narnia di Greta Gerwig, nel primo trailer Meryl Streep è Aslan

È arrivato il primo trailer di Narnia: The Magician’s Nephew, il film scritto e diretto da Greta Gerwig che riporta sul grande schermo uno degli universi fantasy più amati di sempre. Le immagini mostrano finalmente come la regista ha interpretato il celebre Bosco tra i Mondi, e l’atmosfera è quella di un sogno febbrile, intenso e visivamente sorprendente. Il risultato è magico proprio come ci si poteva aspettare, forse anche di più.

Tra gli elementi che colpiscono di più c’è Meryl Streep nei panni di Aslan, una scelta di casting che sembra già conquistare chi ha visto il filmato. Poi c’è la musica. Ad accompagnare le immagini è stata scelta Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, e non è difficile immaginare che la decisione finirà per dividere il pubblico. C’è chi la troverà perfetta e chi invece la considererà fuori luogo per un racconto di questo tipo, ma l’effetto complessivo resta di grande impatto.

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Il ritorno di Greta Gerwig dopo Barbie

Per Greta Gerwig si tratta del primo progetto dopo lo straordinario successo di Barbie, e dopo un risultato di quella portata le aspettative attorno al suo nuovo lavoro non potevano che essere altissime. Questa volta la regista firma sia la sceneggiatura sia la regia, adattando il romanzo Il nipote del mago di C.S. Lewis, parte delle Cronache di Narnia. Il libro è stato il sesto a essere pubblicato nella saga ma, curiosamente, dal punto di vista cronologico viene prima di tutti gli altri. Racconta quindi le origini di quel mondo incantato.

Al centro della storia ci sono due ragazzini, Digory e Polly. Dopo un incontro con lo zio di Digory, Andrew, i due finiscono per viaggiare attraverso mondi diversi e pieni di magia. Durante questo percorso si imbattono nella temibile Strega Bianca, Jadis, e nel leone Aslan, due figure destinate a lasciare un segno profondo nell’intera saga e ben note a chiunque abbia letto i romanzi o visto i precedenti adattamenti.

Il cast è davvero ricco di nomi importanti. Oltre a Meryl Streep come Aslan, compaiono Emma Mackey nel ruolo della Strega Bianca e Daniel Craig in quello dello zio Andrew Ketterley. A interpretare i due giovani protagonisti sono David McKenna, che veste i panni di Digory Kirke, e Beatrice Campbell nel ruolo di Polly Plummer. Nel film ci sono anche Denise Gough e Ciarán Hinds, i cui personaggi però restano per ora avvolti nel mistero, visto che nessun dettaglio è stato diffuso sui loro ruoli.

Una prima volta per Netflix, anche al cinema

Il progetto ha un peso particolare anche per Netflix. Il film di Gerwig è infatti il primo di tre capitoli previsti in collaborazione con la piattaforma, che con questa operazione punta con decisione su una delle saghe letterarie più conosciute al mondo. E c’è un altro aspetto che rende l’iniziativa speciale. The Magician’s Nephew sarà il primo film in assoluto del servizio di streaming a ottenere una distribuzione nelle sale su larga scala, comprese quelle IMAX. Un passaggio significativo per una realtà nata e cresciuta sugli schermi domestici.

Il calendario è già definito e prevede un’uscita scaglionata in tre momenti distinti. Il nuovo Narnia debutterà il 10 febbraio nelle sale IMAX, mentre dal 12 febbraio arriverà nei cinema tradizionali. Per vederlo in streaming su Netflix bisognerà invece aspettare il 2 aprile.

Fonte: TecnoAndroid