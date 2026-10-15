Apple Invites 1.12.1: conferme manuali e widget extra large

Apple ha distribuito un nuovo aggiornamento di Apple Invites, l’app pensata per organizzare eventi e raccogliere le adesioni degli ospiti, e questa volta le novità riguardano soprattutto due aspetti molto pratici: la gestione degli invitati e il widget per la schermata Home, che guadagna un formato ancora più ampio. Il rilascio è arrivato il 14 ottobre 2026 e porta l’applicazione alla versione 1.12.1, con un pacchetto di modifiche piccolo nei numeri ma interessante per chi usa l’app con una certa frequenza.

Colpisce soprattutto il ritmo con cui Cupertino sta lavorando su questo progetto. Appena due settimane fa Apple Invites aveva ricevuto un altro aggiornamento, che introduceva la condivisione delle foto in piena risoluzione e nuove funzioni legate a Image Playground. Adesso l’attenzione si sposta su qualcosa di meno appariscente ma probabilmente più utile nella vita di tutti i giorni, cioè tenere sotto controllo chi ha confermato la propria presenza e chi no.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple Invites 1.12.1: lista degli ospiti più precisa anche quando le conferme arrivano da fuori

Il cuore di questa release è il miglioramento nel tracciamento delle risposte, quelle che nel gergo degli eventi si chiamano RSVP. Secondo le note di rilascio ufficiali, chi organizza un evento può ora aggiungere manualmente gli invitati con maggiore facilità e segnare in prima persona il loro stato di partecipazione. Sembra un dettaglio, eppure risolve un problema piuttosto concreto.

Capita spesso infatti che qualcuno confermi la presenza senza passare dall’app, magari con un messaggio o a voce. Fino a oggi questo rischiava di lasciare l’elenco incompleto o poco affidabile. Con la nuova versione di Apple Invites l’organizzatore può inserire quelle conferme a mano, così la lista degli ospiti resta aggiornata e accurata anche quando le risposte arrivano attraverso altri canali. Apple lo spiega proprio in questi termini, sottolineando l’obiettivo di mantenere l’elenco corretto in ogni situazione.

Per chi si occupa di feste, cene o ritrovi con un numero di partecipanti non proprio ridotto, avere un unico punto in cui raccogliere tutte le adesioni significa evitare di dover incrociare informazioni sparse tra chat e appunti. L’app diventa quindi un riferimento più completo per l’host, che non deve più affidarsi solo alle conferme inviate dall’interno del servizio.

Il widget extra large di iOS 27 arriva anche su Apple Invites

L’altra novità riguarda la schermata Home. Apple Invites ora sfrutta il nuovo widget extra large introdotto con iOS 27, un formato più grande rispetto a quelli già disponibili. Nelle intenzioni di Apple questo spazio aggiuntivo offre più opzioni per visualizzare il conto alla rovescia verso l’evento direttamente dalla schermata principale dell’iPhone.

Chi tiene a vista la data di una festa o di un appuntamento importante trova così un’alternativa più visibile e generosa nelle dimensioni, da affiancare ai widget già presenti. È un adeguamento che allinea l’app alle nuove possibilità offerte dal sistema operativo, segno che Apple vuole integrare sempre meglio Apple Invites con le funzioni più recenti di iOS 27.

Come quasi sempre accade, l’aggiornamento alla versione 1.12.1 include anche una serie di correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, senza però ulteriori dettagli su quali problemi siano stati risolti. La nuova release di Apple Invites è disponibile per il download sull’App Store.

Fonte: TecnoAndroid