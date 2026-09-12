Sky Wifi, buono Amazon da 100 euro anche via telefono

Chi è già cliente Sky TV e sta pensando di attivare Sky Wifi ha di nuovo a disposizione il buono Amazon da 100 euro in omaggio, con una novità che semplifica parecchio le cose: dal 7 settembre 2026 la promozione si può richiedere anche con il supporto telefonico, non solo online. E c’è un secondo dettaglio che fa comodo, visto che l’iniziativa era data in scadenza il 6 settembre e invece è stata allungata di altre due settimane, fino al 20 settembre 2026.

L’offerta di rete fissa resta quella scontata a 20,90 euro al mese per i primi 12 mesi, e il regalo Amazon è ottenibile a partire dal 24 agosto 2026. La formula, però, è cambiata più volte in poche settimane. Prima c’era stata “Sky Wifi Agosto 26”, valida fino al 30 agosto, che permetteva l’attivazione dall’area “Fai da te”, tramite l’app MySky oppure con un operatore telefonico da richiedere sempre online. Poi, dal 31 agosto al 6 settembre, era arrivata la versione “Sky Wifi Settembre 26 full digital”, riservata esclusivamente al canale online. Adesso, con “Sky Wifi Settembre 26”, si torna al doppio binario.

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Come si ottiene il buono Amazon da 100 euro

Nel dettaglio serve attivare un’offerta Sky Wifi direttamente online tramite l’area “Fai da te”, con il supporto di un operatore telefonico da richiedere comunque online, oppure attraverso l’app MySky. Requisito indispensabile: essere già titolari di un abbonamento residenziale Sky per i servizi Pay TV, escluso quello a marchio NOW, e non essere ancora clienti Sky Wifi.

Il premio resta valido anche aggiungendo le opzioni Voce Unlimited con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, Ultra Wifi con uno Sky Wifi Spot in comodato d’uso gratuito e Voce Estero per le chiamate verso numeri fissi di alcuni Paesi stranieri. La promo vale pure per chi, insieme alla linea fissa, attiva un’offerta Sky Mobile powered by Fastweb.

Ovviamente non bisogna esercitare il diritto di ripensamento, né annullare o cessare il contratto, né migrare verso un altro operatore entro 14 giorni dalla sottoscrizione. Dopo l’attivazione, entro 60 giorni dal termine per il recesso, arriva una email con le istruzioni. Da lì il cliente ha 7 giorni per aprire il link indicato e inserire codice fiscale e codice cliente riportato sul contratto. Se i dati sono corretti viene confermato il diritto al premio, che verrà inviato entro i 60 giorni successivi.

Le offerte Sky Wifi disponibili e i prezzi

Il prezzo di 20,90 euro al mese per i primi 12 mesi vale a prescindere dalla copertura, quindi sia su rete Open Fiber che Fastweb o FiberCop. Voce Unlimited è gratis per un anno, poi costa 5 euro al mese. L’opzione Ultra Wifi, che porta in casa lo Sky Wifi Spot, è a 5 euro al mese con 50 euro di attivazione, in alcuni casi azzerata.

Il listino attuale prevede Sky Wifi con internet illimitato in FTTC o Fibra FTTH, chiamate a consumo e modem Wifi Hub a 20,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro. Sky Wifi Plus aggiunge le chiamate illimitate e passa a 34,90 euro dopo il primo anno. Sky Wifi Ultra, con rete mesh, parte da 25,90 euro al mese e poi sale a 34,90 euro. Sky Wifi Ultra Plus mette insieme tutto a 25,90 euro per 12 mesi, poi 39,90 euro.

Queste condizioni restano disponibili fino al 27 settembre 2026, con costo di attivazione gratuito invece che 49 euro. In caso di recesso, la dismissione della linea costa 29,90 euro su FTTH e 23,31 euro su FTTC, mentre la migrazione è sempre di 11,09 euro.

Dal 3 dicembre 2024 le nuove attivazioni ricevono il modem Sky Wifi Hub con Wi-Fi 6, bianco e con un solo LED frontale, riservato però a chi attiva una linea FTTH. Resta possibile usare un apparato proprio, secondo la delibera AGCOM sul modem libero. La fibra FTTH arriva fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, comprese le Aree Bianche coperte da Open Fiber, mentre in FTTC si va fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload, oppure 100 Mbps e 20 Mbps.